Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Дежурные средства российской ПВО успешно справились с угрозой в ночь с 22 на 23 января. Они перехватили 12 БПЛА, направленных с Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Семь — над Белгородской областью, два — над Воронежской областью, один — над Брянской областью, один — над Пензенской областью, один — над Астраханской областью.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
