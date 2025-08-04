Таролог назвала благоприятные даты для свиданий в августе
Таролог и нумеролог Ирина Листовская рассказала Москве 24, в какие дни августа лучше всего планировать романтические встречи.
Согласно ее прогнозу, 4 и 5 августа подойдут для ярких и активных свиданий. Это время подходит тем, кто стремится к динамичности и страсти. Также в эти дни возможны неожиданные, но приятные знакомства, особенно за пределами города.
Дни с 12 по 14 августа будут благоприятны для более чувственных встреч. В эти дни легко установить глубокую эмоциональную связь.
«Период с 12 по 14 августа будет наполнен чувственностью, нежностью. Высока вероятность того, что свидание будет очень романтичным», — отметила она.С 20 по 22 августа астролог советует организовывать нестандартные свидания — от творческих мастер-классов до спонтанных поездок. Такие мероприятия могут принести множество приятных сюрпризов.
Даты 27 и 28 августа, по словам Листовской, особенно удачны для признаний в любви. Эти дни будут наполнены атмосферой счастья и исполнения желаний.