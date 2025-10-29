Достижения.рф

Обманула про образование и высказалась против России: как живет лидер партии «Союз 90/Зелёные» Анналена Бербок

Анналена Бербок (фото: Instagram* / abaerbock)

Анналена Шарлотта Альма Бербок — немецкий политик, лидер партии «Союз 90/Зелёные» и министр иностранных дел Германии. Её путь к власти сопровождался не только успехами, но и чередой громких скандалов, ставших предметом общественного обсуждения в Германии и за её пределами. Как складывалась биография Бербок и что она говорила про Россию, расскажет «Радио 1». ​



Биография Анналены Бербок: ранние годы и образование

Анналена Шарлотта Альма Бербок родилась 15 декабря 1980 года в Ганновере (Германия) в семье инженера-машиностроителя и социального педагога. Она выросла вместе с двумя сёстрами в посёлке Паттензен под Ганновером, где родители владели небольшой фермой.

Будущая политик обучалась в Гумбольдтовской школе, а в 16 лет отправилась по программе обмена во Флориду (США), где продолжила образование в Lake Highland Preparatory School.

В юности Бербок активно увлекалась спортом: профессионально играла в футбол и занималась прыжками на батуте. Она трижды становилась бронзовым призёром чемпионата Германии и входила в состав национальной молодёжной сборной, представлявшей страну на международных соревнованиях в Португалии. Спортивную карьеру ей пришлось завершить после серьёзной травмы — перелома ноги.

После окончания школы Бербок поступила в Гамбургский университет, где с 2000 по 2004 год изучала политологию и публичное право. В 2005 году она получила степень магистра международного публичного права в Лондонской школе экономики и политических наук (LSE), одновременно проходя стажировку в Британском институте международного и сравнительного права.

Позднее Анналена начала работу над диссертацией по теме стихийных бедствий и гуманитарной помощи в Свободном университете Берлина, однако научную работу не завершила.

Начало политической карьеры Анналены Бербок

Первые шаги в политике Бербок сделала во время стажировки в Совете Европы в Страсбурге и в Европарламенте, где с 2005 по 2008 год работала в офисе депутата Элизабет Шредтер. После этого в течение года занимала должность советника по вопросам внешней политики и безопасности в парламентской фракции партии «Союз 90 / Зеленые» в бундестаге.

Анналена Бербок (фото: Instagram* / abaerbock)
В 2005 году Бербок официально вступила в партию «Союз 90 / Зеленые». Уже через несколько лет она стала заметной фигурой внутри политического объединения: с 2009 по 2013 год возглавляла региональное отделение партии в Бранденбурге, входила в правление Европейской партии зеленых (2009–2012) и в федеральный партийный совет (2012–2013).

Работа в Бундестаге и рост влияния

В 2009 году Бербок впервые выдвинулась в Бундестаг от партии «Зеленых», но на тот момент мандат получить не смогла. Однако уже в 2013 году её избрали депутатом парламента.

В бундестаге Анналена вошла в Комитет по европейским делам, экономике и энергетике, активно занимаясь вопросами климатической и энергетической политики. До 2016 года она регулярно участвовала в международных конференциях Рамочной конвенции ООН по изменению климата.

До 2015 года Бербок фактически выполняла функции консультанта партийного совета «Зеленых», координируя взаимодействие между партией, государственными органами и региональными ассоциациями. В 2017 году политик была переизбрана в бундестаг. На этот раз её основными направлениями стали вопросы семьи, женщин, молодежи и пожилых людей.

Лидерство в партии «Зеленых»

В январе 2018 года Анналена Бербок вместе с Робертом Хабеком была избрана сопредседателем партии «Союз 90 / Зеленые». Уже через год ее переизбрали: она получила рекордные 97,1% голосов — самый высокий результат для руководителя партии за всю её историю.

Анналена Бербок (фото: Instagram* / abaerbock)
В апреле 2021 года федеральное правление партии выдвинуло Бербок в качестве кандидата на пост канцлера Германии. Несмотря на значительную поддержку, в итоге она уступила социал-демократу Олафу Шольцу, который позже предложил ей занять пост министра иностранных дел.

Деятельность на посту министра иностранных дел

После парламентских выборов 2021 года Анналена Бербок вошла в правительство Олафа Шольца и 8 декабря 2021 года официально заняла пост министра иностранных дел Германии.

Бербок стала первой женщиной и самым молодым министром иностранных дел в истории ФРГ. В её ведении находились вопросы внешней политики, безопасности и взаимодействия с международными организациями.

Анналена Бербок про Россию

Анналена Бербок известна своей жёсткой позицией в отношении России. С начала конфликта на Украине она неоднократно выступала за усиление санкционного давления и политическую изоляцию Москвы.

«Россия заплатит высокую политическую и особенно экономическую цену за нарушение территориального суверенитета Украины», — заявляла Бербок.
В 2025 году министр раскритиковала Россию за использование аварийных нефтяных танкеров, которые, по её словам, принадлежат так называемому «теневому флоту», созданному для обхода международных санкций.

Её заявления неоднократно вызывали волну критики в самой Германии. Особенно громким стало выступление в Праге в сентябре 2022 года, когда Бербок сказала, что ей «не интересно мнение немецких избирателей», поскольку она чувствует обязательства перед гражданами Украины. А в январе 2023 года на заседании ПАСЕ политик заявила, что «страны Европы ведут войну с Россией», что вынудило канцлера Олафа Шольца публично опровергнуть это.

Скандалы и публичная критика

Образование и спор вокруг академической степени


Во время предвыборной кампании на пост канцлера выяснилось, что Бербок указала в биографии наличие степени бакалавра, которой у неё фактически не было. Позднее она объяснила это «ошибкой перевода». Однако у избирателей возник вопрос, каким образом ей удалось поступить в магистратуру без бакалавриата. Позже ситуацию разъяснили, сославшись на особенности немецкой образовательной системы того времени.

Анналена Бербок (фото: Instagram* / abaerbock)

Публикация книги и обвинения в плагиате


Летом 2021 года Бербок выпустила книгу под названием «Сейчас. Как мы обновим нашу страну», в которой поделилась взглядами на будущее Германии и рассказала о своём жизненном пути. Почти сразу после выхода книги исследователь Штефан Вебер обвинил политика в плагиате, указав, что в тексте присутствуют заимствования из других источников без указания авторства.

Сначала Бербок заявила, что это попытка опорочить её репутацию, но позже признала необходимость переиздания книги. К осени 2021 года от этой идеи отказались, сославшись на нехватку времени.

Скандал с заявлениями и призывы к отставке


В 2022 году Бербок оказалась под давлением критики после публичного выступления в Праге, где дала понять, что мнение немецких избирателей не влияет на её позицию, поскольку она чувствует обязательства перед украинским народом. После этого заявления в Германии усилились призывы к её отставке.

«Коронавирусные бонусы» и финансовые претензии


В том же году СМИ сообщили, что руководство партии «Зелёные», включая Бербок, получило в 2020 году так называемые «коронавирусные бонусы» в размере 1500 евро каждому. Эти выплаты объяснили расходами на обустройство домашних офисов во время пандемии и ремонтом штаб-квартиры партии. Однако общественность восприняла ситуацию как злоупотребление средствами.

Анналена Бербок (фото: Instagram* / abaerbock)
Кроме того, выяснилось, что Анналена Бербок стала самым затратным министром федерального правительства.

Личная жизнь Анналены Бербок

Во время стажировки в Бранденбурге Бербок познакомилась со своим будущим супругом Даниэлем Холефлайшем, который тогда возглавлял некоммерческую организацию, связанную с партией «Зелёные». Пара поженилась в 2007 году. В 2011 и 2015 годах у них родились две дочери.

Семья живёт в Потсдаме — оттуда Бербок удобнее добираться до работы в Берлине. Холефлайш после работы в некоммерческом секторе стал лоббистом компании Deutsche Post, а с 2022 года консультирует политические структуры фирмы MSL.

Бербок признавалась, что из-за напряжённого рабочего графика редко занимается бытовыми делами, но старается быть на связи с семьёй и в курсе всех мелочей — вплоть до проблем с интернетом в школах своих дочерей. В своей автобиографии она подчёркивает, что семья не мешает её карьере, а, напротив, помогает сохранять внутреннее равновесие.

Анналена Бербок сегодня: новая должность в ООН

В сентябре 2025 года Анналена Бербок заняла пост председателя Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций. До этого момента, с 2021 по 2025 год, она исполняла обязанности министра иностранных дел Германии.

На новом посту Бербок продолжает придерживаться принципиальной позиции в отношении России, обвиняя её «в создании угрозы безопасности Европы не только военными действиями, но и провокационными методами давления».

Читайте также:

Дайана Хусинова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0