Обманула про образование и высказалась против России: как живет лидер партии «Союз 90/Зелёные» Анналена Бербок
Анналена Шарлотта Альма Бербок — немецкий политик, лидер партии «Союз 90/Зелёные» и министр иностранных дел Германии. Её путь к власти сопровождался не только успехами, но и чередой громких скандалов, ставших предметом общественного обсуждения в Германии и за её пределами. Как складывалась биография Бербок и что она говорила про Россию, расскажет «Радио 1».
Биография Анналены Бербок: ранние годы и образованиеАнналена Шарлотта Альма Бербок родилась 15 декабря 1980 года в Ганновере (Германия) в семье инженера-машиностроителя и социального педагога. Она выросла вместе с двумя сёстрами в посёлке Паттензен под Ганновером, где родители владели небольшой фермой.
Будущая политик обучалась в Гумбольдтовской школе, а в 16 лет отправилась по программе обмена во Флориду (США), где продолжила образование в Lake Highland Preparatory School.
В юности Бербок активно увлекалась спортом: профессионально играла в футбол и занималась прыжками на батуте. Она трижды становилась бронзовым призёром чемпионата Германии и входила в состав национальной молодёжной сборной, представлявшей страну на международных соревнованиях в Португалии. Спортивную карьеру ей пришлось завершить после серьёзной травмы — перелома ноги.
После окончания школы Бербок поступила в Гамбургский университет, где с 2000 по 2004 год изучала политологию и публичное право. В 2005 году она получила степень магистра международного публичного права в Лондонской школе экономики и политических наук (LSE), одновременно проходя стажировку в Британском институте международного и сравнительного права.
Позднее Анналена начала работу над диссертацией по теме стихийных бедствий и гуманитарной помощи в Свободном университете Берлина, однако научную работу не завершила.
Начало политической карьеры Анналены БербокПервые шаги в политике Бербок сделала во время стажировки в Совете Европы в Страсбурге и в Европарламенте, где с 2005 по 2008 год работала в офисе депутата Элизабет Шредтер. После этого в течение года занимала должность советника по вопросам внешней политики и безопасности в парламентской фракции партии «Союз 90 / Зеленые» в бундестаге.
В 2005 году Бербок официально вступила в партию «Союз 90 / Зеленые». Уже через несколько лет она стала заметной фигурой внутри политического объединения: с 2009 по 2013 год возглавляла региональное отделение партии в Бранденбурге, входила в правление Европейской партии зеленых (2009–2012) и в федеральный партийный совет (2012–2013).
Работа в Бундестаге и рост влиянияВ 2009 году Бербок впервые выдвинулась в Бундестаг от партии «Зеленых», но на тот момент мандат получить не смогла. Однако уже в 2013 году её избрали депутатом парламента.
В бундестаге Анналена вошла в Комитет по европейским делам, экономике и энергетике, активно занимаясь вопросами климатической и энергетической политики. До 2016 года она регулярно участвовала в международных конференциях Рамочной конвенции ООН по изменению климата.
До 2015 года Бербок фактически выполняла функции консультанта партийного совета «Зеленых», координируя взаимодействие между партией, государственными органами и региональными ассоциациями. В 2017 году политик была переизбрана в бундестаг. На этот раз её основными направлениями стали вопросы семьи, женщин, молодежи и пожилых людей.
Лидерство в партии «Зеленых»В январе 2018 года Анналена Бербок вместе с Робертом Хабеком была избрана сопредседателем партии «Союз 90 / Зеленые». Уже через год ее переизбрали: она получила рекордные 97,1% голосов — самый высокий результат для руководителя партии за всю её историю.
В апреле 2021 года федеральное правление партии выдвинуло Бербок в качестве кандидата на пост канцлера Германии. Несмотря на значительную поддержку, в итоге она уступила социал-демократу Олафу Шольцу, который позже предложил ей занять пост министра иностранных дел.
Деятельность на посту министра иностранных делПосле парламентских выборов 2021 года Анналена Бербок вошла в правительство Олафа Шольца и 8 декабря 2021 года официально заняла пост министра иностранных дел Германии.
Бербок стала первой женщиной и самым молодым министром иностранных дел в истории ФРГ. В её ведении находились вопросы внешней политики, безопасности и взаимодействия с международными организациями.
Анналена Бербок про РоссиюАнналена Бербок известна своей жёсткой позицией в отношении России. С начала конфликта на Украине она неоднократно выступала за усиление санкционного давления и политическую изоляцию Москвы.
«Россия заплатит высокую политическую и особенно экономическую цену за нарушение территориального суверенитета Украины», — заявляла Бербок.В 2025 году министр раскритиковала Россию за использование аварийных нефтяных танкеров, которые, по её словам, принадлежат так называемому «теневому флоту», созданному для обхода международных санкций.
Её заявления неоднократно вызывали волну критики в самой Германии. Особенно громким стало выступление в Праге в сентябре 2022 года, когда Бербок сказала, что ей «не интересно мнение немецких избирателей», поскольку она чувствует обязательства перед гражданами Украины. А в январе 2023 года на заседании ПАСЕ политик заявила, что «страны Европы ведут войну с Россией», что вынудило канцлера Олафа Шольца публично опровергнуть это.
Скандалы и публичная критика
Образование и спор вокруг академической степени
Во время предвыборной кампании на пост канцлера выяснилось, что Бербок указала в биографии наличие степени бакалавра, которой у неё фактически не было. Позднее она объяснила это «ошибкой перевода». Однако у избирателей возник вопрос, каким образом ей удалось поступить в магистратуру без бакалавриата. Позже ситуацию разъяснили, сославшись на особенности немецкой образовательной системы того времени.
Публикация книги и обвинения в плагиате
Летом 2021 года Бербок выпустила книгу под названием «Сейчас. Как мы обновим нашу страну», в которой поделилась взглядами на будущее Германии и рассказала о своём жизненном пути. Почти сразу после выхода книги исследователь Штефан Вебер обвинил политика в плагиате, указав, что в тексте присутствуют заимствования из других источников без указания авторства.
Сначала Бербок заявила, что это попытка опорочить её репутацию, но позже признала необходимость переиздания книги. К осени 2021 года от этой идеи отказались, сославшись на нехватку времени.
Скандал с заявлениями и призывы к отставке
В 2022 году Бербок оказалась под давлением критики после публичного выступления в Праге, где дала понять, что мнение немецких избирателей не влияет на её позицию, поскольку она чувствует обязательства перед украинским народом. После этого заявления в Германии усилились призывы к её отставке.
«Коронавирусные бонусы» и финансовые претензии
В том же году СМИ сообщили, что руководство партии «Зелёные», включая Бербок, получило в 2020 году так называемые «коронавирусные бонусы» в размере 1500 евро каждому. Эти выплаты объяснили расходами на обустройство домашних офисов во время пандемии и ремонтом штаб-квартиры партии. Однако общественность восприняла ситуацию как злоупотребление средствами.
Кроме того, выяснилось, что Анналена Бербок стала самым затратным министром федерального правительства.
Личная жизнь Анналены БербокВо время стажировки в Бранденбурге Бербок познакомилась со своим будущим супругом Даниэлем Холефлайшем, который тогда возглавлял некоммерческую организацию, связанную с партией «Зелёные». Пара поженилась в 2007 году. В 2011 и 2015 годах у них родились две дочери.
Семья живёт в Потсдаме — оттуда Бербок удобнее добираться до работы в Берлине. Холефлайш после работы в некоммерческом секторе стал лоббистом компании Deutsche Post, а с 2022 года консультирует политические структуры фирмы MSL.
Бербок признавалась, что из-за напряжённого рабочего графика редко занимается бытовыми делами, но старается быть на связи с семьёй и в курсе всех мелочей — вплоть до проблем с интернетом в школах своих дочерей. В своей автобиографии она подчёркивает, что семья не мешает её карьере, а, напротив, помогает сохранять внутреннее равновесие.
Анналена Бербок сегодня: новая должность в ООНВ сентябре 2025 года Анналена Бербок заняла пост председателя Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций. До этого момента, с 2021 по 2025 год, она исполняла обязанности министра иностранных дел Германии.
На новом посту Бербок продолжает придерживаться принципиальной позиции в отношении России, обвиняя её «в создании угрозы безопасности Европы не только военными действиями, но и провокационными методами давления».