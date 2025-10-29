Стало известно о росте пророссийских настроений среди жителей Франции

29 октября 2025, 13:58

Politico: во Франции антиамериканизм перерастает в пророссийские настроения

Фото: Istock/Connel_Design

Французские власти выражают беспокойство из-за роста пророссийских и антиамериканских настроений в стране. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на анонимного офицера французской армии.





Офицер сообщил о серьёзных опасениях, которые возникают у властей Франции.

«Во Франции царит неоднозначная атмосфера, где примитивный антиамериканизм порой зеркально перерастает в пророссийские настроения», — пояснил собеседник издания.