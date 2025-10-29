Стало известно о росте пророссийских настроений среди жителей Франции
Politico: во Франции антиамериканизм перерастает в пророссийские настроения
Французские власти выражают беспокойство из-за роста пророссийских и антиамериканских настроений в стране. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на анонимного офицера французской армии.
Офицер сообщил о серьёзных опасениях, которые возникают у властей Франции.
«Во Франции царит неоднозначная атмосфера, где примитивный антиамериканизм порой зеркально перерастает в пророссийские настроения», — пояснил собеседник издания.По его мнению, нынешнее правительство Франции сейчас расплачивается за ту неоднозначную позицию, которую Париж ранее занимал по отношению к России. Офицер добавил, что ситуация в обществе остается крайне напряжённой.
Он считает, что для того, чтобы спровоцировать обострение обстановки во Франции, внешним силам теперь не потребуется прилагать значительных усилий. По его оценке, французское общество уже находится «на грани нервного срыва».