Bloomberg: танкер с российской нефтью остановился после санкций США

29 октября 2025, 12:55

Фото: iStock/Dikuch

После введения Минфином США санкций против двух крупнейших нефтяных компаний РФ танкеры с российской нефтью, направлявшиеся в Индию, демонстрируют необычное поведение. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Kpler и Vortexa.