Bloomberg: танкер с российской нефтью остановился после санкций США
После введения Минфином США санкций против двух крупнейших нефтяных компаний РФ танкеры с российской нефтью, направлявшиеся в Индию, демонстрируют необычное поведение. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Kpler и Vortexa.
В качестве примера агентство приводит танкер Furia, который 20 октября принял на борт 730 тысяч баррелей нефти с портом назначения Сикка в индийском штате Гуджарат. Судно планировалось прибыть в середине ноября, однако 28 октября между Данией и Германией оно замедлило ход и остановилось.
Ранее Furia уже попадал под санкции ЕС и Великобритании, а компания Reliance Industries заявила о готовности соблюдать ограничения и закупать нефть на Ближнем Востоке. Государственные НПЗ Индии также стали осторожнее с российским сырьём, обращая внимание на продавцов.
Своё влияние оказало и ужесточение Данией проверок судов в территориальных водах, особенно старых танкеров: Furia исполняется 23 года, что на пять лет старше среднего возраста судов этого класса.
