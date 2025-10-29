Вэнс: администрация США поддерживает конструктивные отношения с РФ и Украиной

29 октября 2025, 13:52

Фото: iStock/sb2010

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация страны стремится поддерживать конструктивные отношения с Москвой и Киевом, чтобы способствовать урегулированию конфликта. Об этом он сказал в интервью New York Post.