Вэнс: администрация США поддерживает конструктивные отношения с РФ и Украиной
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация страны стремится поддерживать конструктивные отношения с Москвой и Киевом, чтобы способствовать урегулированию конфликта. Об этом он сказал в интервью New York Post.
По словам Вэнса, взаимодействие между Вашингтоном и Киевом стало более продуктивным после напряжённой встречи Владимира Зеленского с американским руководством в феврале. Он подчеркнул, что с тех пор стороны «начали с чистого листа» и диалог развивается в позитивном ключе.
Политик отметил, что как у него, так и у президента Дональда Трампа выстроены рабочие контакты со всеми сторонами, вовлечёнными в ситуацию.
Читайте также: