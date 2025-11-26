Обошёл главу Пентагона и стал главным переговорщиком по Украине: сможет ли Дэн Дрисколл закончить конфликт?
Министра армии США Дэна Дрисколла, влияние которого стремительно возросло, считают одним из немногих, кто может закончить конфликт на Украине. О том, кто он такой, как обошел главу Пентагона и превратился в главного переговорщика — в материале «Радио 1».
Семья, образование и военная служба Дэна ДрисколлаДэн Дрисколл родился в 1985-м в городе Бун, штат Северная Каролина, в семье военных. Его отец служил пехотинцем во Вьетнамской войне, а дед — дешифровщиком в годы Второй мировой. Мать политика была простой домохозяйкой.
Дрисколл отучился на юриста в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл. После этого он отслужил в армии и поступил в юридическую школу Йельского университета*. За эти годы Дрисколл не только получил отличное образование, но и завел полезные знакомства — встретился с будущими вице-президентом Джеем Ди Вэнсом и советником Джо Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном, а также с сыном сенатора Ричарда Блюменталя Мэттом.
Известно, что его военная карьера строилась три с половиной года — с августа 2007 года по март 2011 года — и завершилась званием первого лейтенанта. Дрисколл служил танковым офицером и командиром взвода кавалерийских разведчиков в 10-й горной дивизии на базе Форт-Драм, штат Нью-Йорк. В октябре 2009-го он отправился в Ирак, где заслужил нашивку рейнджера и значок «За боевые действия».
В страших классах Дрисколл познакомился с будущей женой — девушкой по имени Кэсси, которая нашла себя в пластической хирургии. Несмотря на то, что после школы она уехала учиться в другой штат, пара сохранила отношения. Вскоре от их брака на свет появились двое детей — Дэниел-младший и Лайла.
Путь в политику и администрацию ТрампаВ 2020-м Дэн Дрисколл подался в политику. Он баллотировался на пост кандидата от Республиканской партии от 11-го избирательного округа Северной Каролины в Палату представителей, но проиграл выборы, набрав лишь 8,6% голосов и заняв шестое место. В ходе кампании с агитацией ему помогали сослуживцы, вернувшиеся из Ирака.
В 2024-м Дрисколл получил неожиданное предложение — войти в администрацию вновь избранного президентом Дональда Трампа на пост министра армии. Источники в Белом доме подтвердили изданию Politico, что дружба с Вэнсом в это вопросе сыграла важную роль.
«Отношения с Вэнсом помогли получить работу, но весь успех был обусловлен заслугами», — заявил аноним.
Конфликт Дэниела Дрисколла с Пентагоном и растущее влияниеПо словам одного из американских чиновников, Дрисколл никого не знал в администрации Трампа при назначении, но скоро смог стать влиятельным главой ведомства.
«Он стал одним из самых впечатляющих членов администрации Трампа с момента утверждения», — сказал собеседник Politico.
Журнал детально описывает, как Дрисколл меняет баланс сил в Вашингтоне, обретая большее влияние, чем его формальный начальник — министр войны Пит Хегсет.
«Растущее доверие к Дрисколлу со стороны Белого дома отличается от отношения к Хегсету, — пишет издание. — Между Хегсетом и Белым домом возникли разногласия по поводу кандидатур на руководящие должности в Пентагоне».
Роль Дрисколла в украинском урегулированииВ ноябре этого года The Guardian писала, что Дэн Дрисколл стал новым спецпредставителем Трампа по Украине. 19 числа по поручению президента он прибыл в Киев, чтобы представить мирный план Владимиру Зеленскому. Изначально поездка предполагала переговоры о сотрудничестве в производстве беспилотников, но вскоре приобрела дипломатическое значение.
Как писала Financial Times, на встрече с европейскими представителями на Украине Дрисколл заявил, что страна «находится в очень плохом положении и сейчас самое подходящее время для мира». После встречи с Зеленским Дрисколл провел серию консультаций с союзниками по НАТО, а сейчас собирается организовать встречу с министром обороны России Андреем Белоусовым.
Успехи Дрисколла ослабили позиции не только Хегсета, но и спецпосланника президента по Украине Кита Келлога, который планирует уйти в отставку в январе 2026 года. По данным Reuters, причиной стало «чувство отстраненности» от переговорного процесса.
В свою очередь, в Белом доме сообщили Politico, что говорить о решающей роли Дрисколла в украинском урегулировании пока рано.
«Не думаю, что Дрисколл рассчитывает на заключение соглашения. Он рассчитывает лишь на согласование отдельных его положений», — отметил неназванный чиновник.