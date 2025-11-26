26 ноября 2025, 09:12

Фото: iStock/rarrarorro

Министра армии США Дэна Дрисколла, влияние которого стремительно возросло, считают одним из немногих, кто может закончить конфликт на Украине. О том, кто он такой, как обошел главу Пентагона и превратился в главного переговорщика — в материале «Радио 1».





Содержание Семья, образование и военная служба Дэна Дрисколла Путь в политику и администрацию Трампа Конфликт Дэниела Дрисколла с Пентагоном и растущее влияние Роль Дрисколла в украинском урегулировании

Семья, образование и военная служба Дэна Дрисколла

Фото: iStock/Serhej Calka

Путь в политику и администрацию Трампа

«Отношения с Вэнсом помогли получить работу, но весь успех был обусловлен заслугами», — заявил аноним.

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Конфликт Дэниела Дрисколла с Пентагоном и растущее влияние

«Он стал одним из самых впечатляющих членов администрации Трампа с момента утверждения», — сказал собеседник Politico.

«Растущее доверие к Дрисколлу со стороны Белого дома отличается от отношения к Хегсету, — пишет издание. — Между Хегсетом и Белым домом возникли разногласия по поводу кандидатур на руководящие должности в Пентагоне».

Пит Хигсет (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Роль Дрисколла в украинском урегулировании

Владимир Зеленский

«Не думаю, что Дрисколл рассчитывает на заключение соглашения. Он рассчитывает лишь на согласование отдельных его положений», — отметил неназванный чиновник.