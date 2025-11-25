Достижения.рф

Politico раскрыла детали сокращенного плана США по Украине

Politico: в мирном плане США по Украине нет территориальных вопросов
Фото: istockphoto/sb2010

США исключили вопросы территориальной принадлежности из мирного плана по урегулированию конфликта на Украине.



Согласно информации, опубликованной в газете Politico, из первоначальных 28 пунктов осталось только 19, и в обновленной версии отсутствует требование о том, чтобы Украина уступила Донбасс России.

Ранее сообщалось, что мирный план, разработанный администрацией бывшего президента США Дональда Трампа, больше не актуален.

Кроме того, в российской разведке озвучили замысел Британии по плану Белого дома.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0