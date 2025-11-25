25 ноября 2025, 16:36

Политолог Светов: в своих поправках США хочет, чтобы РФ капитулировала

Фото: iStock/Waldemarus

Европейцы внесли в американский документ ряд корректив, в том числе касающихся проведения президентских выборов на Украине. По мнению многих политологов, поправки к плану США носят деструктивный характер и нацелены на создание из Украины «передового форпоста» для будущей войны с Россией.





Политолог и публицист Юрий Светов в беседе с «Радио 1» жёстко раскритиковал европейские поправки к американскому мирному плану по Украине, сказав, что вносимые изменения полностью искажают изначальную суть и направлены против интересов России.





«Европейцы изменили американский план таким образом, что из него должна капитулировать Россия. Американцы написали в своем плане, что нужно ограничить вооруженные силы Украины. Европейцы настаивают на 800 тысячах. Зачем Украине, истощенной войной, 800-тысячная армия? Смысл всех европейских корректировок в том, чтобы Украина была частью НАТО, была перевооружена и выполняла роль их передового форпоста против России», — объяснил эксперт.

«Запорожская АЭС — это конституционно закрепленная территория Российской Федерации. Мы будем управлять этой электростанцией — никаких вопросов нет», — отметил Светов.