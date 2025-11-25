25 ноября 2025, 18:55

Политолог Шаповалов: Зеленский сдаст тех, кто считал его своим партнёром

Владимир Зеленский

Тема коррупционного скандала на Украине будет развиваться, и Владимир Зеленский сдаст всех своих партнёров, чтобы выйти сухим из воды. Так считает политолог, историк, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.





Он не исключил, что в перспективе возможна отставка украинского правительства и в том числе главы офиса президента Андрея Ермака. Зеленский тем временем будет всеми силами остаться не при чём.





«Несмотря на то, что в настоящий момент он очень активно защищает Ермака, и на данный момент вроде бы ему удалось это сделать, но, скорее всего, скандал будет развиваться дальше, и по мере его развития Зеленский будет сдавать тех, кто считал его своим партнёром, в том числе и Ермака», — пояснил Шаповалов в разговоре с RT.

«Коррупционный скандал привел к отставке двух его (Зеленского — ред.) министров, в то время как Россия добивается успехов на поле боя», — приводит издание материал.