Обстрел больницы в Алёшках, штурм Степногорска, удары в Белгороде: последние новости СВО на 15 августа
15 августа 2025 года бои продолжаются по всей линии фронта. Российские войска добились заметных тактических успехов на ряде направлений, активно применяя авиацию, артиллерию и беспилотники. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Херсонское направление: обстрелы городовРоссийские подразделения нанесли удар по пункту управления украинскими беспилотниками в Никольском, выведя из строя ключевой элемент дроновой инфраструктуры ВСУ. Позиции украинских сил на острове Корабел подверглись планомерным артиллерийским ударам. За сутки противник совершил 30 обстрелов левобережья Днепра. Зафиксированы удары дронов по аквапарку в селе Железный Порт, а также по городской больнице в Алёшках. В Каховке прямое попадание снаряда спровоцировало пожар в жилом доме.
Запорожский фронт: штурм Степногорска и бои за НоводаниловкуВ южных кварталах Степногорска российские войска возобновили штурмовые действия, но закрепиться в жилой застройке пока не удалось из-за ожесточённого сопротивления. Одновременно идёт продвижение с восточной стороны города, с попыткой обхода оборонительных позиций. В районах Плавней продолжаются позиционные столкновения. В Новоданиловке и Малой Токмачке бои проходят с активным использованием артиллерии и бронетехники, что делает линию фронта крайне динамичной.
Угледарский участок: освобождение Искры и продвижение к ВороновоРоссийские силы прорвали оборону украинских подразделений западнее Январского и развивают наступление в направлении Новосёловки. Сообщается о выходе к окраинам села Вороново. Минобороны РФ подтвердило освобождение села Искра. В районе Александрограда украинские силы оказывают упорное сопротивление.
Константиновское направление: атака на ПредтечиноСо стороны Полтавки и Русин Яра российские войска продвинулись к Софиевке, освободив Щербиновку. На севере продолжаются бои за Плещеевку, Нелеповку и Александро-Шультино. Наступление со стороны Часов Яра направлено на выход к Предтечино. Южнее Майского фиксируется продвижение в сторону Веролюбовки.
Северский и Краснолиманский участки: прорыв к Ставкам и атака ЗаречногоВ районе Серебрянки и западнее Новосёловки сохраняются позиционные бои. В Краснолиманской зоне российские силы добились успехов в Среднем и Шандриголово, пытаясь охватить Колодези для выхода к Ставкам. До Лимана остаётся менее пяти километров. Из Торского штурмовые группы атакуют Заречное, но украинские войска удерживают оборону.
Купянское направление: ожесточённые бои в Радьковке и ПетропавловкеВ районах Радьковки и Соболевки идут ожесточённые бои. Поступают сообщения о столкновениях в Петропавловке восточнее Купянска, которые требуют подтверждения. В районах Боровой и Колесниковки интенсивно применяется артиллерия и дроны-камикадзе.
Харьковская и Сумская области: обстрелы и позиционные столкновенияНа Харьковском направлении линия фронта остаётся без изменений. Позиционные бои продолжаются в районах Кондратовки и Юнаковки, активность сторон остаётся высокой.
Покровское направление: контроль над Удачным и бои в НовоалександровкеНа южном фланге российские войска взяли под контроль железнодорожную станцию в посёлке Удачное и проводят зачистку южной части населённого пункта. На севере фронта почти завершено вытеснение противника из Красного Лимана.
Ведётся обход Родинского с юга для создания полуокружения. В Новоалександровке идут ожесточённые уличные бои, активные столкновения происходят и на окраинах села Шевченко. Украинская армия перебросила резервы в район Золотого Колодезя и Кутузовки, предприняв контратаки. Несмотря на частичное продвижение, ключевые высоты в районе Золотого Колодезя остаются под контролем ВС РФ.
Пентагон прогнозирует скорое окружение Покровско-Мирноградской агломерации и начало масштабного наступления российских войск.
Действия ПВО и авиации России и Украины 15 августа 2025 годаЗа ночь российские средства ПВО перехватили 44 беспилотника ВСУ над акваториями Чёрного и Азовского морей, а также в четырёх регионах России. Волгоградская область вновь подверглась атаке дрона по нефтеперерабатывающему заводу «Лукойл». В Ростове-на-Дону беспилотник попал в жилой многоэтажный дом, ранения получили более 10 человек.
В Белгороде зафиксированы массированные удары по зданию областной администрации и жилым кварталам, есть многочисленные пострадавшие. ВКС России нанесли удары по военным объектам в четырёх регионах Украины. Повторно поражён учебный центр ВСУ в Десне (Черниговская область) и уничтожена установка HIMARS в Сумской области. Также подтверждено уничтожение четырёх украинских заводов, занимавшихся разработкой ракет «Сапсан».