Губернатор Херсонской области подчеркнул мировую значимость встречи Путина и Трампа

15 августа 2025, 09:28

Сальдо отметил важность встречи Путина и Трампа для всего мира

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии РИА Новости отметил, что предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, запланированная на эту пятницу в Анкоридже на Аляске, имеет огромное значение для всего мира.





По его словам, от этой встречи зависит формирование будущей архитектуры глобальной безопасности. Сальдо подчеркнул, что событие привлечет внимание всего мира





«Это не просто рабочий контакт двух лидеров, это момент, который может повлиять на баланс сил в мире», — отметил губернатор.

«Главная цель — это мир, но не на условиях диктата извне, а прочный и справедливый, учитывающий интересы России и ее безопасность», — заключил он, подчеркивая важность достижения именно такого результата в ходе переговоров.