Женщина с иконой остановила российский дрон в Красноармейске
Женщина с иконой указала российским БПЛА в ДНР, где прячутся мирные жители
В Красноармейске, где продолжаются боевые действия в Донбассе, произошел необычный инцидент: женщина с иконой выбежала на встречу российскому беспилотному летательному аппарату, пытаясь предупредить оператора о наличии мирных жителей в районе. Об этом сообщил корреспонденту РИА Новости разведчик группировки войск «Центр» ВС РФ с позывным «Король».
По словам «Короля», в момент, когда дрон проводил осмотр местности, к нему подбежала бабушка с иконой. Это обстоятельство дало команде понять, что в данном районе не следует проводить дальнейшие операции.
«Бабушка с иконой, что дало нам понять, что в этом месте нам работать не нужно», — отметил разведчик.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.