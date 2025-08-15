Женщина с иконой остановила российский дрон в Красноармейске

15 августа 2025, 07:58

Женщина с иконой указала российским БПЛА в ДНР, где прячутся мирные жители

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Красноармейске, где продолжаются боевые действия в Донбассе, произошел необычный инцидент: женщина с иконой выбежала на встречу российскому беспилотному летательному аппарату, пытаясь предупредить оператора о наличии мирных жителей в районе. Об этом сообщил корреспонденту РИА Новости разведчик группировки войск «Центр» ВС РФ с позывным «Король».





По словам «Короля», в момент, когда дрон проводил осмотр местности, к нему подбежала бабушка с иконой. Это обстоятельство дало команде понять, что в данном районе не следует проводить дальнейшие операции.





«Бабушка с иконой, что дало нам понять, что в этом месте нам работать не нужно», — отметил разведчик.