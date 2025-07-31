Обстрелы Днепра, освобождение Часова Яра, атаки на Курскую АЭС: последние новости СВО на 31 июля
31 июля 2025 года СВО РФ продолжается в условиях высокой интенсивности боевых действий. Российские войска ведут наступательные операции сразу на нескольких направлениях, сталкиваясь с сопротивлением ВСУ, которые используют резервы, артиллерию и дроны. Подробнее о ситуации на фронте расскажет «Радио 1».
Херсонское направление: удары по инфраструктуре ВСУРоссийские силы нанесли точечные удары по военным объектам противника в районе Днепровского, уничтожив склад боеприпасов и пункт временной дислокации ВСУ.
Украинская сторона продолжает обстрелы левобережья Днепра — за сутки выпущено 68 боеприпасов. Информации о жертвах среди гражданского населения не поступало, но в регионе зафиксированы пожары, вызванные обстрелами.
Запорожское направление: ожесточённые встречные боиВ районе Плавни — Степногорск продолжаются интенсивные встречные бои. ВСУ перебрасывают значительные резервы, в то время как российская сторона активно использует фронтовую авиацию и артиллерию. В районе Малой Токмачки идут тяжёлые сражения, однако линия боевого соприкосновения остаётся прежней. Обе стороны удерживают позиции, наращивая огневое воздействие.
Угледарское направление: продвижение и контратакиПосле освобождения Темировки российские войска закрепились на окраинах села Обратное. Наступающие части ВС РФ движутся в направлении Камышевахи. ВСУ предпринимают активные контратаки в районе Воскресенки, стремясь не допустить продвижения российских сил к Январскому и Александрограду.
В районе Искры российская авиация наносит удары по ПВД противника.
Константиновское направление: удержание и продвижениеРоссийские подразделения закрепились на южной части Владимировки, заняв до половины территории населённого пункта. Северная часть села остаётся под контролем ВСУ. Соседняя Пановка почти полностью перешла под контроль ВС РФ. В районах Полтавки и Русин Яра продолжаются ожесточённые бои, фронт удерживается. По данным Минобороны РФ, Часов Яр освобожден.
Северское и Краснолиманское направления: позиционная фазаВ районе Серебрянки и на Краснолиманском участке — в населённых пунктах Редкодуб, Карповка, Зелёная Долина и Торское — сохраняется позиционный характер боёв, без значительных изменений линии фронта.
Купянское направление: упорное сопротивление ВСУБои продолжаются у северо-западных окраин Купянска, в районах Московки и Кондрашовки. Российские подразделения ведут наступление, встречая серьёзное сопротивление со стороны ВСУ, однако ВС РФ сохраняют наступательную инициативу.
Харьковское направление: продвижение в ВолчанскеВС РФ продвигаются в черте Волчанска и развивают наступление в сторону населённого пункта Прилипка. Противник концентрирует резервы в районах Мелового и Хатнего. Российские подразделения успешно отражают контратаки и проводят зачистку лесных массивов южнее Мелового.
Сумское направление: ожесточённые бои и обстрелыВ районе Тёткино продолжаются артиллерийские обстрелы и удары беспилотниками со стороны ВСУ. ВС РФ отвечают аналогичными действиями.
В районе Кондратовки идут встречные бои с переменным успехом. В направлении Юнаковки и Мирополья зафиксировано незначительное продвижение российских войск.
Покровское направление: маневренные бои и авиаударыОдин из наиболее подвижных участков фронта. На западных подступах к Покровску идут ожесточённые бои в районе Котлино и Леонтовичей. В Новоукраинке продолжаются активные столкновения.
Восточнее, со стороны Николаевки, российские силы движутся к Сухому Яру. В районе Гродовки продвигаются к Проминю и Московскому. Севернее Мирнограда штурмовые группы атакуют укрепления у Красного Лимана. Успешно уничтожен крупный ПВД ВСУ в Родинском с применением ФАБ-1500.
Обстрелы и удары за сутки: взаимные атаки и ПВОСилы ПВО РФ за ночь сбили восемь украинских беспилотников над тремя областями. Два дрона были уничтожены при попытке атаки на Курскую АЭС. В Белгороде один из дронов ударил по жилому дому, информация о пострадавших уточняется.
Воздушно-космические силы России нанесли серию ударов по целям в четырёх украинских регионах. В Павлограде зафиксированы взрывы эшелонов с боеприпасами. В Очакове повреждён порт, в Харькове — цеха промышленного предприятия. В Черниговской области ракеты «Искандер» поразили учебный центр ВСУ. По разным источникам, потери составляют от трёх до 200 человек, включая иностранных инструкторов.