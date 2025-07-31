31 июля 2025, 11:55

Фото: istockphoto / Anna_Anikina

31 июля 2025 года СВО РФ продолжается в условиях высокой интенсивности боевых действий. Российские войска ведут наступательные операции сразу на нескольких направлениях, сталкиваясь с сопротивлением ВСУ, которые используют резервы, артиллерию и дроны. Подробнее о ситуации на фронте расскажет «Радио 1».





Содержание Херсонское направление: удары по инфраструктуре ВСУ Запорожское направление: ожесточённые встречные бои Угледарское направление: продвижение и контратаки Константиновское направление: удержание и продвижение Северское и Краснолиманское направления: позиционная фаза Купянское направление: упорное сопротивление ВСУ Харьковское направление: продвижение в Волчанске Сумское направление: ожесточённые бои и обстрелы Покровское направление: маневренные бои и авиаудары Обстрелы и удары за сутки: взаимные атаки и ПВО

Херсонское направление: удары по инфраструктуре ВСУ

Запорожское направление: ожесточённые встречные бои

Угледарское направление: продвижение и контратаки

Константиновское направление: удержание и продвижение

Северское и Краснолиманское направления: позиционная фаза

Купянское направление: упорное сопротивление ВСУ

Харьковское направление: продвижение в Волчанске

Сумское направление: ожесточённые бои и обстрелы

Покровское направление: маневренные бои и авиаудары

Обстрелы и удары за сутки: взаимные атаки и ПВО