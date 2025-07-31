Волонтёр предложил «время тишины» для женихов СВО
Роман Алехин: Бойцам перед свадьбой нужен период раздумий и консультации психолога
Военный волонтёр Роман Алехин предложил ввести для бойцов СВО, планирующих брак, обязательное «время тишины» и консультации психолога, чтобы предотвратить браки с «чёрными вдовами», преследующими корыстные цели.
«Бойцам нужно давать период размышлений перед свадьбой и обязательное общение с психологом. Это сократит число случаев, когда женщины выходят замуж исключительно ради выплат в случае гибели военнослужащего», — заявил Алехин aif.ru.Он признал риск сговора психологов с невестами, но подчеркнул: доступ к бесплатным специалистам должен быть у каждого бойца и его семьи. Механизм предполагает подачу заявления в ЗАГС, после чего следует «время тишины» для анализа решения с психологом.
Параллельно волонтёр предложил сотрудникам ЗАГСов отслеживать подозрительные случаи — например, повторные браки невест за короткий срок.
Инициатива возникла после громкого дела в Рязани: суд лишил выплат экс-жену погибшего бойца, доказав, что брак был фиктивным — мать героя год добивалась отмены статуса «вдовы».