ПВО России уничтожила 32 украинских беспилотника ночью 31 июля
В течение прошедшей ночи, в период с 23:20 среды до 04:00 четверга, дежурные средства ПВО России перехватили и уничтожили 32 украинских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, наиболее массированной атаке подверглась Волгоградская область, где были нейтрализованы 11 беспилотников ВСУ. Семь сбили над территорией Республики Крым, по пять — над Белгородской и Воронежской областями, по два — над Тамбовской и Ростовской.
Ранее над Ростовской и Белгородской областями ликвидировали 9 и 4 вражеских дрона соответственно. Атака была отражена с 22:20 до 23:15 по московскому времени.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Главной целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
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