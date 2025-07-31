ПВО России уничтожила 32 украинских беспилотника ночью 31 июля

31 июля 2025, 07:39

Фото: iStock/e-crow

В течение прошедшей ночи, в период с 23:20 среды до 04:00 четверга, дежурные средства ПВО России перехватили и уничтожили 32 украинских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.