Сырский приказал перевести обучение ВСУ под землю после удара «Искандером» в Черниговской области

31 июля 2025, 01:08

Главком ВСУ Александр Сырский потребовал размещать учебные центры под землей

Фото: Минобороны РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился максимально перевести обучение военных под землю после удара российской ракеты «Искандер» по учебному центру в Черниговской области, где погибли около 200 украинских военнослужащих.





30 июля ВС РФ нанесли удар двумя ракетами комплекса «Искандер» (кассетной и фугасной БЧ) по 169-му учебному центру ВСУ в районе н.п. Гончаровское. Цель была обнаружена разведывательным БПЛА, а атака привела к массовым потерям личного состава.



