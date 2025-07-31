Сырский приказал перевести обучение ВСУ под землю после удара «Искандером» в Черниговской области
Главком ВСУ Александр Сырский потребовал размещать учебные центры под землей
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился максимально перевести обучение военных под землю после удара российской ракеты «Искандер» по учебному центру в Черниговской области, где погибли около 200 украинских военнослужащих.
30 июля ВС РФ нанесли удар двумя ракетами комплекса «Искандер» (кассетной и фугасной БЧ) по 169-му учебному центру ВСУ в районе н.п. Гончаровское. Цель была обнаружена разведывательным БПЛА, а атака привела к массовым потерям личного состава.
В ответ Сырский заявил в Facebook*: «Поэтому учебный процесс должен быть максимально переведен под землю. Реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников необходимо мгновенно».Это не первый случай ударов по учебным объектам: 24 июля ВС РФ атаковали полигон с молдавскими наёмниками, а в июне — центр подготовки в Запорожской области.
Главком признал, что вся территория Украины находится под угрозой ударов ракет и дронов. Ранее Сырский запретил массовые скопления личного состава в учебных центрах после серии успешных атак ВС РФ.
* — владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.