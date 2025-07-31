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Сырский приказал перевести обучение ВСУ под землю после удара «Искандером» в Черниговской области

Главком ВСУ Александр Сырский потребовал размещать учебные центры под землей
Фото: Минобороны РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился максимально перевести обучение военных под землю после удара российской ракеты «Искандер» по учебному центру в Черниговской области, где погибли около 200 украинских военнослужащих.



30 июля ВС РФ нанесли удар двумя ракетами комплекса «Искандер» (кассетной и фугасной БЧ) по 169-му учебному центру ВСУ в районе н.п. Гончаровское. Цель была обнаружена разведывательным БПЛА, а атака привела к массовым потерям личного состава.

В ответ Сырский заявил в Facebook*: «Поэтому учебный процесс должен быть максимально переведен под землю. Реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников необходимо мгновенно».


Это не первый случай ударов по учебным объектам: 24 июля ВС РФ атаковали полигон с молдавскими наёмниками, а в июне — центр подготовки в Запорожской области.

Главком признал, что вся территория Украины находится под угрозой ударов ракет и дронов. Ранее Сырский запретил массовые скопления личного состава в учебных центрах после серии успешных атак ВС РФ.

* — владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.
Елизавета Теодорович

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