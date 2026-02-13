13 февраля 2026, 14:15

14 февраля исполняется 44 года Ирине Дубцовой — российской певице, композитору и поэтессе, бывшей солистке группы «Девочки», победительнице проекта «Фабрика звёзд — 4» и финалистке шоу «Фабрика звёзд. Возвращение». Артистка давно зарекомендовала себя как автор и исполнитель собственных песен, чьи хиты входят в репертуар ведущих звезд российской эстрады. О профессиональном пути и личной жизни певицы — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Ирины Дубцовой: детство и юность Начало карьеры: группа «Джем» и первые шаги на сцене «Фабрика звёзд», «Новая волна» и первые альбомы Хиты, дуэты и работа как автора песен Альбомы 2018–2024 годов и юбилейные концерты Скандал вокруг «Фабрики звёзд» Проект «Главное — Семья» и социальная деятельность Личная жизнь Ирины Дубцовой: браки, романы и семья Конфликт Ирины Дубцовой и Прохора Шаляпина Конфликт на шоу «Сокровища императора» с Даной Борисовой Ирина Дубцова про СВО Ирина Дубцова сегодня

Биография Ирины Дубцовой: детство и юность

Начало карьеры: группа «Джем» и первые шаги на сцене

«Фабрика звёзд», «Новая волна» и первые альбомы

Хиты, дуэты и работа как автора песен

Альбомы 2018–2024 годов и юбилейные концерты

Скандал вокруг «Фабрики звёзд»

«Если коротко, то первое место было у меня. Рокировочка. Решили, что для этого парня будет слишком, приперся откуда ни возьмись. Все-таки некоторых артистов вели. Они достойны, я не спорю. Ирина на своем месте», — говорил он.

Проект «Главное — Семья» и социальная деятельность

Личная жизнь Ирины Дубцовой: браки, романы и семья

Брак с Романом Черницыным

Отношения после развода и новые романы

Иван Петренко и планы на будущее

«Мне 43 года. Я понимаю прекрасно, что в наше время говорить о том, что это какой-то неадекватный возраст для рождения еще одного ребенка, — просто смешно. При нормальной работе организма, приведенной в порядок нервной и гормональной системе — все возможно. Есть спокойствие внутреннее, ощущение опоры в лице мужчины, который заботится, который, как я вижу, прекрасный папа. Мы с мужем гражданским решили так: если получится, то хорошо», — отметила Дубцова.

Конфликт Ирины Дубцовой и Прохора Шаляпина

«Ира очень обиделась, что я не поехал на похороны. Я уже был известный, но в моей жизни были моменты, когда нечего было даже покушать. Ни работы, ничего. И вот я не поехал… Ира очень обиделась. И мы с тех пор собственно и не общаемся», — вспоминал Шаляпин.

Обострение конфликта в 2025 году

«Помогу ли, если он обратится ко мне за помощью подобрать репертуар? Мне что-то подсказывает, что он платит натурой. А мне пока лишь 43, то есть я ему не подхожу для этого дела. К тому же я практически замужем официально», — ответила Дубцова.

«Любимая моя Ира, самая музыкальная моя Ира написала мне мега-хит! 20 лет прошло и наконец-то песня», — сказал Шаляпин.

Конфликт на шоу «Сокровища императора» с Даной Борисовой

«А твои истории про рехаб комфортно слушать? Я знаю все про тебя! Это благородная тема, что ты наркоманка? Более благородная, чем я музыкант и посвятила этому всю жизнь?» — заявила Дубцова.



Ирина Дубцова про СВО

«Во-первых, я всегда была патриотом. Я была в Донецке и Луганске в 2019 году, до СВО. До того, как эти территории присоединились к нам, вошли в состав РФ. И вот я пою, и все нормально, люди слушают, толпа народу, площадь людей, а потом заканчивается песня, и я слышу, как вдалеке раздаются автоматные очереди или взрывы звучат», — вспоминала Дубцова.

«Конечно, с первого дня начала СВО я поддержала нашу страну, поддержала решение президента, поддержала Донбасс, поддержала их решение о вступлении в РФ, всячески поддерживаю по сей день», — заявила артистка.

Ирина Дубцова сегодня