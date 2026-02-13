«Одноразовое фуфло»: ссора с Шаляпиным и конфликт с Борисовой. Судьба победительницы «Фабрики звёзд — 4» Ирины Дубцовой и что она сказала про СВО?
14 февраля исполняется 44 года Ирине Дубцовой — российской певице, композитору и поэтессе, бывшей солистке группы «Девочки», победительнице проекта «Фабрика звёзд — 4» и финалистке шоу «Фабрика звёзд. Возвращение». Артистка давно зарекомендовала себя как автор и исполнитель собственных песен, чьи хиты входят в репертуар ведущих звезд российской эстрады. О профессиональном пути и личной жизни певицы — в материале «Радио 1».
Биография Ирины Дубцовой: детство и юностьИрина Дубцова родилась 14 февраля 1982 года в Волгограде. По воспоминаниям семьи, артистические задатки проявились у нее с первых дней жизни — новорожденная отличалась громким голосом, который перекрывал крик других детей в роддоме.
Отец певицы, Виктор Дубцов, — известный в Волгограде музыкант, основатель джазового коллектива Dubcoff Band. Мать, Наталья Дубцова, активно занималась организацией творческой деятельности дочери. Родители не только поддерживали интерес к музыке, но и системно развивали талант ребенка.
В школьные годы Ирина участвовала в конкурсах чтецов, писала стихи и сочиняла романсы, которые исполняла самостоятельно. Уже тогда стало очевидно, что ее будущее будет связано со сценой.
Начало карьеры: группа «Джем» и первые шаги на сценеПервые профессиональные шаги Дубцова сделала в детской группе «Джем», созданной ее родителями в Волгограде. В коллективе, помимо Ирины, выступали будущие известные артисты — Соня Тайх, Андрей Захаренков (позднее взявший псевдоним Прохор Шаляпин) и Таня Заикина.
Руководителем проекта стала мать Ирины, а продюсерские функции взял на себя отец. За время существования «Джем» записал около 40 песен, значительная часть которых была написана самой Дубцовой.
После окончания музыкального училища отец певицы представил ее демозаписи продюсеру Игорю Матвиенко. В этот период формировалась группа «Девочки», и Ирина успешно прошла кастинг. Спустя два года коллектив прекратил существование, после чего артистка начала сольную карьеру.
«Фабрика звёзд», «Новая волна» и первые альбомыШирокую известность Ирина Дубцова получила после участия и победы в проекте «Фабрика звёзд — 4». Позднее она стала финалисткой шоу «Фабрика звёзд. Возвращение», подтвердив статус одной из ярких выпускниц проекта.
Артистка также представляла Россию на международном конкурсе «Новая волна», где заняла второе место. В 2005 году вышел дебютный сольный альбом «О нем», названный в честь одноименного хита. В 2007-м дискография пополнилась пластинкой «Ветра», в которую вошли 12 композиций. В этот период были выпущены клипы на песни «Ветра» и «Медали».
Хиты, дуэты и работа как автора песенВ 2009 году Дубцова совместно с Полиной Гагариной записала композицию «Кому? Зачем?», ставшую одним из главных хитов года. Песня возглавляла чарты и была отмечена музыкальными наградами.
Ирина активно работает как автор. Ее произведения входят в репертуар Филиппа Киркорова, Тимати, Эмина Агаларова, Алсу и других артистов. В 2010 году вышла благотворительная колыбельная «Спи, мое солнышко», записанная в рамках совместного проекта Pampers и UNICEF при участии нескольких российских звезд.
Позднее певица представила композиции «Ешь, молись, люби», «Живи», «Что тебе я сделала?», а также вошла в состав жюри шоу X-Фактор (3-й и 4-й сезоны). В 2014 году Дубцова выпустила сингл «Вспоминать» с Леонидом Руденко, а также дуэт «Я тоже его люблю» с Любовью Успенской.
Альбомы 2018–2024 годов и юбилейные концертыВ 2018 году вышли песни «Свадебная», «Факт» и дуэт «Зависимы» со Стасом Пьеха. Тогда же артистка представила концертную программу «Лучшее и новое» и подготовила к выпуску книгу стихов. Композиция «Я люблю тебя до Луны» принесла ей победу в номинации «Победитель хит-парада» премии Золотой граммофон. В этот же период состоялась премьера песни «Не целуешь».
В 2020 году певица выпустила трек «Ты знаешь, где меня искать» и композицию «Один из нас». 1 марта 2021 года в зале Крокус Сити Холле состоялся юбилейный концерт, посвященный 15-летию ее сольной карьеры. В нем приняли участие Дима Билан, Сергей Лазарев, Валерия, Эмин и другие артисты.
В 2022 году, к 40-летию, Ирина представила альбом Sorry, в который вошли девять композиций, включая песню «Девочки» с Леонидом Руденко и клип «Давай обнимемся в последний раз» с Натаном. В феврале 2024 года вышел сольный альбом «Новости». В апреле 2023-го певица приняла участие в юбилейном концерте к 20-летию проекта Фабрика звёзд, где прозвучал ее хит «О нем».
Скандал вокруг «Фабрики звёзд»Резонанс вызвало заявление Антона Зацепина, который в интервью Яне Чуриковой заявил, что именно он должен был стать победителем четвертого сезона «Фабрики звезд».
«Если коротко, то первое место было у меня. Рокировочка. Решили, что для этого парня будет слишком, приперся откуда ни возьмись. Все-таки некоторых артистов вели. Они достойны, я не спорю. Ирина на своем месте», — говорил он.Дубцова публично опровергла эти слова и назвала обвинения беспочвенными.
Проект «Главное — Семья» и социальная деятельностьОсенью 2024 года певица запустила проект «Главное — Семья», направленный на поддержку молодых и многодетных семей. Инициатива реализовывалась при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и завершилась гала-концертом в Государственном Кремлёвском дворце.
Участники могли подать заявки через официальный сайт, представить фото- и видеоматериалы о своих семьях. В шести номинациях были определены лауреаты, а в ноябре планировался гала-концерт в Государственном Кремлевском дворце с участием звезд эстрады.
Личная жизнь Ирины Дубцовой: браки, романы и семья
Брак с Романом Черницыным
Личная жизнь Ирины Дубцовой складывалась менее стабильно, чем карьера. С будущим супругом Романом Черницыным, солистом группы PLAZMA, она познакомилась в 1998 году в Волгограде. В 2004 году пара сыграла свадьбу во время проекта «Фабрика звезд» — церемонию организовали продюсеры шоу.
В 2006 году у супругов родился сын Артем. Однако спустя время брак распался. Несмотря на развод, бывшие супруги сохранили дружеские отношения.
Отношения после развода и новые романы
После расставания с Черницыным у Дубцовой начались отношения с предпринимателем и стоматологом Тиграном Мальянцем. Роман продолжался два года. В 2014 году в прессе появились сообщения о ее отношениях с диджеем Леонидом Руденко. Позднее певица встречалась с танцором Александром Мыльниковым, однако союз продлился недолго.
В 2018 году внимание общественности привлекли фотографии артистки с украинским футболистом Адеринсолой Хабибом Эсеолой. Также обсуждались слухи о возможном романе с Алексеем Воробьевым после их поцелуя на «Новой волне — 2018», однако оба артиста опровергли эту информацию.
В 2019 году заявление певицы о желании родить второго ребенка спровоцировало разговоры о беременности. Ранее, в 2015 году, участница проекта «Битва экстрасенсов» Ирина Богданова предсказывала пополнение в семье Дубцовой.
Иван Петренко и планы на будущее
В начале 2025 года артистка дала понять, что состоит в отношениях, опубликовав совместное фото с Дмитрием Ильиным. Однако вскоре она стала появляться на публике с директором косметического бренда Иваном Петренко. У него двое детей от предыдущего брака, а его супруга скончалась в 2022 году от продолжительной болезни.
По словам певицы, решение о серьезных отношениях с мужчиной, воспитывающим маленьких детей, далось ей непросто. В настоящее время пара живет вместе в загородном доме в Подмосковье с сыном Дубцовой Артемом и детьми Ивана — Мироном и Софией.
Артистка не исключает возможности рождения еще одного ребенка. По ее словам, при нормальном состоянии здоровья и внутреннем спокойствии возраст не является препятствием для материнства. Пока пара предпочитает не торопить события.
«Мне 43 года. Я понимаю прекрасно, что в наше время говорить о том, что это какой-то неадекватный возраст для рождения еще одного ребенка, — просто смешно. При нормальной работе организма, приведенной в порядок нервной и гормональной системе — все возможно. Есть спокойствие внутреннее, ощущение опоры в лице мужчины, который заботится, который, как я вижу, прекрасный папа. Мы с мужем гражданским решили так: если получится, то хорошо», — отметила Дубцова.
Конфликт Ирины Дубцовой и Прохора ШаляпинаПевец и телеведущий Прохор Шаляпин (Андрей Захаренков) и Ирина Дубцова в прошлом были связаны не только профессиональными интересами, но и многолетней дружбой. Артисты вместе росли в Волгограде, учились, выступали в одном музыкальном коллективе и впоследствии приняли решение переехать в Москву для продолжения карьеры.
Однако со временем их отношения ухудшились. Причиной разлада, по словам Шаляпина, стало то, что он не пришел на похороны отца Дубцовой, который руководил их детским коллективом. Артист подчеркнул, что испытывал искреннее уважение к наставнику и с теплотой вспоминает о нем.
По версии Прохора, в 2011 году он переживал сложный финансовый период и не смог приехать на церемонию прощания: у него не было денег даже на траурный букет. Тем не менее Дубцова восприняла его поступок как личное оскорбление.
«Ира очень обиделась, что я не поехал на похороны. Я уже был известный, но в моей жизни были моменты, когда нечего было даже покушать. Ни работы, ничего. И вот я не поехал… Ира очень обиделась. И мы с тех пор собственно и не общаемся», — вспоминал Шаляпин.В одном из интервью певица заявила, что враждебность со стороны Шаляпина проявлялась еще в юности. По словам Ирины, Шаляпин подшучивал над ней в компании её недоброжелателей.
Обострение конфликта в 2025 году
В феврале 2025 года ситуация вновь привлекла внимание общественности. Прохор Шаляпин стал гостем шоу Карины Нигай, где позволил себе резкие высказывания в адрес Ирины Дубцовой. Он назвал коллегу «сбитым лётчиком», намекнув на спад ее популярности, а также заявил, что в ее репертуаре отсутствуют по-настоящему сильные хиты, охарактеризовав композиции как «одноразовое фуфло».
«Помогу ли, если он обратится ко мне за помощью подобрать репертуар? Мне что-то подсказывает, что он платит натурой. А мне пока лишь 43, то есть я ему не подхожу для этого дела. К тому же я практически замужем официально», — ответила Дубцова.
Кроме того, певица сравнила Шаляпина с интернет-мемом, отметив, что его публичный образ строится преимущественно на эпатажных заявлениях. По ее мнению, подобная модель поведения вызывает скорее недоумение, чем обиду. Однако уже в декабре 2025 года они совместно появились в студии, демонстрируя теплые отношения.
«Любимая моя Ира, самая музыкальная моя Ира написала мне мега-хит! 20 лет прошло и наконец-то песня», — сказал Шаляпин.
Конфликт на шоу «Сокровища императора» с Даной БорисовойСкандальный эпизод с участием Ирины Дубцовой произошел и в рамках телевизионного проекта «Сокровища императора». В одной из серий между певицей и телеведущей Даной Борисовой возник конфликт.
Поводом стали слова Борисовой о том, что Дубцова слишком часто рассказывает о своей красивой жизни. Во время перепалки Дубцова назвала Борисову наркозависимой, что вызвало эмоциональную реакцию — телеведущая расплакалась.
«А твои истории про рехаб комфортно слушать? Я знаю все про тебя! Это благородная тема, что ты наркоманка? Более благородная, чем я музыкант и посвятила этому всю жизнь?» — заявила Дубцова.Борисова подчеркнула, что уже несколько лет ведет трезвый образ жизни. Ведущая проекта Ольга Бузова отметила, что подобные высказывания недопустимы. Журналистка Алена Жигалова, находившаяся в одной команде с Борисовой, позднее заявила за кадром, что считает поступок Дубцовой неправильным.
Ирина Дубцова про СВОИрина Дубцова также высказалась о своей общественно-политической позиции. Певица заявила, что поддержала специальную военную операцию с первых дней ее начала. По словам артистки, она побывала в Донецке и Луганске еще в 2019 году, до начала СВО, и видела обстановку собственными глазами.
«Во-первых, я всегда была патриотом. Я была в Донецке и Луганске в 2019 году, до СВО. До того, как эти территории присоединились к нам, вошли в состав РФ. И вот я пою, и все нормально, люди слушают, толпа народу, площадь людей, а потом заканчивается песня, и я слышу, как вдалеке раздаются автоматные очереди или взрывы звучат», — вспоминала Дубцова.Певица заявила, что поддержала присоединение территорий к Российской Федерации.
«Конечно, с первого дня начала СВО я поддержала нашу страну, поддержала решение президента, поддержала Донбасс, поддержала их решение о вступлении в РФ, всячески поддерживаю по сей день», — заявила артистка.
Ирина Дубцова сегодняВесной 2025 года Ирина Дубцова сообщила о проблемах с гастролями в Сибири. По словам артистки, организатор концертов исчез с денежными средствами, в результате чего были отменены выступления в Искитиме, Юрге и Ленске. Ситуация получила общественный резонанс и активно обсуждалась в СМИ.
В апреле на телеканале ТНТ стартовал второй сезон экстремального проекта «Сокровища императора», ведущими которого вновь стали Михаил Галустян и Ольга Бузова. Особенностью формата остается проведение испытаний в Китае, что создает дополнительный языковой барьер для участников. Главный приз проекта составляет 1 миллион юаней.
Осенью 2025 года артистка была удостоена государственной медали «За труды в культуре и искусстве». Награда стала признанием ее вклада в развитие российской музыкальной индустрии и многолетней творческой деятельности.