«Окончательно спился»: тоска по Москве и пенсия в 60 тыс. рублей, вернется ли Дмитрий Назаров в Россию после критики СВО
Известный актер и звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров откровенно рассказал, при каком условии готов вернуться в Россию. После увольнения из МХТ и отъезда во Францию артист вместе с супругой Ольгой Васильевой продолжает творческую деятельность за границей. 4 июля ему исполняется 68 лет. О том, как артист живет сегодня, расскажет «Радио 1».
Дмитрий Назаров о возвращении в РоссиюВ интервью Дмитрий Назаров признался, что готов вернуться в Россию после завершения специальной военной операции. При этом актер, который отказался от алкоголя более 15 лет назад, пошутил, что ради такого события готов нарушить свое правило.
«Я 15 с половиной лет не пью. Но когда все кардинально изменится и (СВО) прекратится, я вернусь таким пьяным в Россию», — заявил он.Актер подчеркнул, что в своих произведениях не занимался дискредитацией российской армии. По его словам, стихи о спецоперации написаны с «огромным сожалением от того, что это происходит и будет происходить».
«Я обожаю Москву»: тоска по родинеДмитрий Назаров неоднократно говорил о своей любви к Москве и признался, что скучает по родному городу.
«Я обожаю Москву. Иногда я даже по ней скучаю, по каким-то местам. Я настоящий москвич», — отметил он.Супруга актера Ольга Васильева добавляла, что в столице у них остались дети и родители. Однако с бывшими коллегами супруги не поддерживают отношений по политическим причинам.
Почему Назарова уволили из МХТВ январе 2023 года Дмитрий Назаров и Ольга Васильева были уволены из МХТ имени Чехова, где актер служил более 20 лет. По словам заместителя директора театра Вадима Верника, увольнению предшествовал «тяжелый разговор» с художественным руководителем Константином Хабенским.
После ухода из театра семья уехала за границу, остановившись во французских Каннах.
В марте против Назарова возбудили административное дело о дискредитации Вооружённых сил РФ. В апреле суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей.
«Вы удивительно неправы в желании армию спасать. Она — защитница державы, ее не надо защищать», — написал он в ответ на штраф.
Стихи и высказывания Назарова о России и СВОДмитрий Назаров активно выступал с критикой российской власти и СВО. Он публиковал в соцсетях стихи собственного сочинения и переделки классиков, где не скрывал своего отношения к происходящему.
«Нам не отмыться никогда от вони липкого стыда!» — говорится в одном из его стихотворений.
Будет ли Дмитрий Назаров признан иноагентомГлава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призывал признать Назарова и Васильеву иностранными агентами. По его словам, необходимо проверить источники их доходов за границей. Он также требовал запретить продажу сборника стихов актера.
«Этот товарищ в последнее время уже сошел с ума, слетел с катушек в прямом смысле. Он уже не знает, как сделать так, чтобы его заметили», — сказал Бородин.Однако Министерство юстиции РФ до сих пор не внесло их в реестр иноагентов.
Почему Дмитрий Назаров не иноагентЖурналист и писатель Дмитрий Лекух заявил, что актёр Дмитрий Назаров, известный по сериалу «Кухня», до сих пор не внесён в список иностранных агентов благодаря своим связям. Об этом сообщает портал «Абзац».
«Назаров умеет дружить с правильными людьми, которые приятелей держат до последнего. Многие ждут смены власти и возможности навести свои порядки. Нам надо бояться не тех, кто сбежал, а тех, кто остался с фигой в кармане», — сообщил Лекух.По словам Лекуха, у тех, кого не признали иноагентами, остаются шансы вернуться в Россию после завершения СВО.
Как живет Дмитрий Назаров за границейПо данным СМИ, в эмиграции супруги продолжают выступать с концертными программами «L’amour-мур, или Держава набекрень» и «Черт знает что». Они читают стихи, исполняют авторские песни и басни. Однако успех мероприятий переменный — билеты иногда продаются слабо, концерты приходится отменять.
Певица Алена Кравец утверждала, что бывшие заказчики отказываются приглашать Назарова на мероприятия, и он якобы выступает в небольших залах за скромные гонорары.
«Его выгнали отовсюду, поэтому он теперь побирается в полуподвальных зальчиках бывших союзных республик. Зарабатывает сущие копейки и окончательно спился. Но нам его не жалко», — заявила Кравец.Кроме того, в сети обсуждают, что актер сильно похудел и стал выглядеть старше. Яна Поплавская связывает это с «непомерным употреблением алкоголя», однако официальных подтверждений этому нет.