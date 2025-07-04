Влиятельная зэчка: стало известно, зачем Гузеева обесцветила волосы и брови

04 июля 2025, 11:04

Лариса Гузеева обесцветила волосы и брови ради роли в новом сериале

Лариса Гузеева (кадр из интервью каналу FAMETIME TV)

Лариса Гузеева недавно удивила публику, представив фото в новом образе со светлыми волосами и бровями. Многим такой имидж телеведущей не пришёлся по вкусу, в связи с чем её даже сравнили в певицей Глюкозой, также обесцветившей волосы и брови.