Влиятельная зэчка: стало известно, зачем Гузеева обесцветила волосы и брови
Лариса Гузеева недавно удивила публику, представив фото в новом образе со светлыми волосами и бровями. Многим такой имидж телеведущей не пришёлся по вкусу, в связи с чем её даже сравнили в певицей Глюкозой, также обесцветившей волосы и брови.
Теперь же Telegram-канал «Светский хроник» выяснил, что такое преображение необходимо было для роли. Гузеева сыграет в сериале «Холод» режиссёра Алексея Казакова. Картина повествует о девушке, которую несправедливо отправили за решётку. Бессменная ведущая передачи «Давай поженимся!» сыграет влиятельную зэчку, которая поможет главной героине организовать побег на свободу.
Главную роль в сериале сыграет Любовь Аксёнова. К съёмкам первого сезона команда приступила в январе этого года. Премьера также ожидается в текущем году.
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