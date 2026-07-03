«Ты только, блин, не сдохни»: пенсия в 60 тыс. рублей и жажда алкоголя. Что произошло с Дмитрием Назаровым в Каннах?
Известный актер и звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров откровенно рассказал, при каком условии готов вернуться в Россию. После увольнения из МХТ и отъезда во Францию он вместе с супругой Ольгой Васильевой продолжает творческую деятельность за границей. 4 июля ему исполняется 69 лет. О том, как артист живет сегодня, расскажет «Радио 1».
Дмитрий Назаров о возвращении в РоссиюВ интервью Дмитрий Назаров признался, что готов вернуться в Россию после завершения специальной военной операции. При этом актер, который отказался от алкоголя более 15 лет назад, пошутил, что ради такого события готов нарушить свое правило.
«Я 15 с половиной лет не пью. Но когда все кардинально изменится и прекратится, я вернусь таким пьяным в Россию», — заявил он.Актер подчеркнул, что в своих произведениях не занимался дискредитацией российской армии. По его словам, стихи о спецоперации написаны с «огромным сожалением от того, что это происходит и будет происходить».
«Я обожаю Москву»: тоска по РодинеДмитрий Назаров неоднократно говорил о своей любви к Москве и признался, что скучает по родному городу.
«Я обожаю Москву. Иногда я даже по ней скучаю, по каким-то местам. Я настоящий москвич», — отметил он.Супруга актера Ольга Васильева добавляла, что в столице у них остались дети и родители. Однако с бывшими коллегами супруги не поддерживают отношений по политическим причинам.
Почему Назарова уволили из МХТВ январе 2023 года Дмитрий Назаров и Ольга Васильева были уволены из МХТ имени Чехова, где актер служил более 20 лет. По словам заместителя директора театра Вадима Верника, этому предшествовал «тяжелый разговор» с художественным руководителем Константином Хабенским. После ухода из театра семья уехала за границу, остановившись во французских Каннах.
В марте против Назарова возбудили административное дело о дискредитации Вооружённых сил РФ. В апреле суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей.
«Вы удивительно неправы в желании армию спасать. Она — защитница державы, ее не надо защищать», — написал он в ответ на штраф.
Будет ли Дмитрий Назаров признан иноагентомГлава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призывал признать Назарова и Васильеву иностранными агентами. По его словам, необходимо проверить источники их доходов за границей. Он также требовал запретить продажу сборника стихов актера.
«Этот товарищ в последнее время уже сошел с ума, слетел с катушек в прямом смысле. Он уже не знает, как сделать так, чтобы его заметили», — сказал Бородин.Однако Министерство юстиции РФ до сих пор не внесло их в реестр иноагентов.
Почему Дмитрий Назаров не иноагентЖурналист и писатель Дмитрий Лекух заявил, что актёр Дмитрий Назаров, известный по сериалу «Кухня», до сих пор не внесён в список иностранных агентов благодаря своим связям. Об этом сообщает портал «Абзац».
«Назаров умеет дружить с правильными людьми, которые приятелей держат до последнего. Многие ждут смены власти и возможности навести свои порядки. Нам надо бояться не тех, кто сбежал, а тех, кто остался с фигой в кармане», — сообщил Лекух.По его словам, у тех, кого не признали иноагентами, остаются шансы вернуться в Россию после завершения СВО.
Как живет Дмитрий Назаров за границейПо данным СМИ, в эмиграции супруги продолжают выступать с концертными программами «L’amour-мур, или Держава набекрень» и «Черт знает что». Они читают стихи, исполняют авторские песни и басни. Однако успех мероприятий переменный — билеты иногда продаются слабо, концерты приходится отменять. Певица Алена Кравец утверждала, что бывшие заказчики отказываются приглашать Назарова на мероприятия, и он якобы выступает в небольших залах за скромные гонорары.
«Его выгнали отовсюду, поэтому он теперь побирается в полуподвальных зальчиках бывших союзных республик. Зарабатывает сущие копейки и окончательно спился. Но нам его не жалко», — заявила Кравец.Кроме того, в сети обсуждают, что актер сильно похудел и стал выглядеть старше. Яна Поплавская связывает это с «непомерным употреблением алкоголя», однако официальных подтверждений этому нет.
Доходы и недвижимость НазароваОсновной стабильный источник дохода актера — пенсия, которая с надбавками достигает около 60 тысяч рублей. В России за ним остаются дорогостоящие активы: трехэтажный дом стоимостью примерно 15 млн рублей и трехкомнатная квартира в Москве за 20 млн рублей. Данных о продаже недвижимости нет.
Загадочное письмо и скандал с СадальскимВ мае появились слухи о том, что жена Дмитрия Назарова якобы опубликовала письмо в Госдуму с просьбой разрешить ей и супругу вернуться в Россию. Эта новость спровоцировала бурное обсуждение в обществе: мнения разделились — одни выражали поддержку уехавшим артистам, другие категорически не желали видеть их на родине.
Публицист Михаил Шаханазаров, как и многие, был удивлён столь решительным шагом Назарова и его супруги. Позже сами актёры опровергли существование письма, назвав его фейком. В Госдуме также выразили недоумение и заявили, что не видели никакого обращения.
На новость о письме также отреагировал Стас Садальский. По словам актера, он счастлив, что звезда сериала «Кухня» смог признать не только свои ошибки, но и оплошности супруги, которые якобы и заставили его покинуть Россию. Теперь, по словам Садальского, осталось только простить и понять звезду сериала «Кухня».
Однако сам Назаров, судя по всему, не оценил радушного порыва коллеги и отреагировал на его высказывания весьма резко:
«Я наш конфликт изящно разрешу: тебя, Садальский Стас, легко утешу, ты только, блин, не сдохни, я прошу. Сначала по садальщине отвешу».