03 июля 2026, 11:16

Дмитрий Назаров (фото: РИА Новости / Сергей Пятаков)

Известный актер и звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров откровенно рассказал, при каком условии готов вернуться в Россию. После увольнения из МХТ и отъезда во Францию он вместе с супругой Ольгой Васильевой продолжает творческую деятельность за границей. 4 июля ему исполняется 69 лет. О том, как артист живет сегодня, расскажет «Радио 1».





Содержание Дмитрий Назаров о возвращении в Россию «Я обожаю Москву»: тоска по Родине Почему Назарова уволили из МХТ Будет ли Дмитрий Назаров признан иноагентом Почему Дмитрий Назаров не иноагент Как живет Дмитрий Назаров за границей Доходы и недвижимость Назарова Загадочное письмо и скандал с Садальским

Дмитрий Назаров о возвращении в Россию

«Я 15 с половиной лет не пью. Но когда все кардинально изменится и прекратится, я вернусь таким пьяным в Россию», — заявил он.

«Я обожаю Москву»: тоска по Родине

«Я обожаю Москву. Иногда я даже по ней скучаю, по каким-то местам. Я настоящий москвич», — отметил он.

Почему Назарова уволили из МХТ

Дмитрий Назаров и Ольга Васильева (фото: Instagram* / dmitry_nazarov_official)

«Вы удивительно неправы в желании армию спасать. Она — защитница державы, ее не надо защищать», — написал он в ответ на штраф.

Будет ли Дмитрий Назаров признан иноагентом

«Этот товарищ в последнее время уже сошел с ума, слетел с катушек в прямом смысле. Он уже не знает, как сделать так, чтобы его заметили», — сказал Бородин.

Почему Дмитрий Назаров не иноагент

«Назаров умеет дружить с правильными людьми, которые приятелей держат до последнего. Многие ждут смены власти и возможности навести свои порядки. Нам надо бояться не тех, кто сбежал, а тех, кто остался с фигой в кармане», — сообщил Лекух.

Дмитрий Назаров (фото: РИА Новости / Владимир Федоренко)

Как живет Дмитрий Назаров за границей

«Его выгнали отовсюду, поэтому он теперь побирается в полуподвальных зальчиках бывших союзных республик. Зарабатывает сущие копейки и окончательно спился. Но нам его не жалко», — заявила Кравец.

Доходы и недвижимость Назарова

Загадочное письмо и скандал с Садальским

«Я наш конфликт изящно разрешу: тебя, Садальский Стас, легко утешу, ты только, блин, не сдохни, я прошу. Сначала по садальщине отвешу».