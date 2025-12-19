«Окончательное освобождение ДНР»: Военэксперт прокомментировал прогнозы Путина на СВО и рассказал о главных линиях фронта

19 декабря 2025, 12:58

Военэксперт Живов о прогнозах Путина на СВО: основные усилия — на Донбассе

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Стратегическая инициатива полностью в руках ВС РФ, заявил Владимир Путин во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Он также сообщил, что войска РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения, ВСУ безуспешно пытаются вернуть хотя бы часть Красноармейска и несут серьезные потери.





Автор телеграм-канала «ЖИВОВ Z. БИТВА ЗА ДОНБАСС», военный блогер Алексей Живов в беседе с «Радио 1» прокомментировал прогнозы президента, отметив, что на фронте все с трудом, но позитивно двигается вперед.





«Основные усилия в борьбе с Россией сейчас сосредоточены на освобождении Донбасса. С одной стороны, это самый юг ДНР — Покровск или Красноармейск, как и говорил Владимир Владимирович. С другой стороны — на севере, где город Северск. Там ВС РФ долгое время не могли взломать эшелонированную оборону, но в какой-то момент при изменении штурмовой тактики, о чем как раз сейчас на прямом эфире говорят, удалось подобрать ключи к этому», — сказал он.

«Надо отразить все контрнаступления, которые они там предпринимают. А дальше развивать успех. Понятно, что окончательное освобождение ДНР уже, скажем так, в будущем произойдет», — резюмировал он.