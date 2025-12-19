«Что стоять на пороге, заходи в дом»: Путин оценил фото Зеленского якобы на фоне стелы в Купянске
Путин оценил снимок Зеленского якобы на фоне стелы в Купянске
Президент России Владимир Путин во время «Итогов года» прокомментировал фотографию Владимира Зеленского якобы на фоне стелы на въёзде в Купянск.
Напомним, что глава киевского режима опубликовал фотоснимок, на котором запечатлён якобы на фоне въездной стелы в город. Путин назвал это изображение фейковым.
«Что стоять на пороге, заходи в дом», – сказал глава государства.
Ранее Путин подчеркнул, что Украина не демонстрирует готовности к территориальным уступкам.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до её окончания. В этом году, как и в прошлом, расшифровкой обращений на прямую линию занимается нейросеть GigaChat. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, от россиян поступило порядка трёх миллионов вопросов.