«Что стоять на пороге, заходи в дом»: Путин оценил фото Зеленского якобы на фоне стелы в Купянске

19 декабря 2025, 12:40

Путин оценил снимок Зеленского якобы на фоне стелы в Купянске

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин во время «Итогов года» прокомментировал фотографию Владимира Зеленского якобы на фоне стелы на въёзде в Купянск.





Напомним, что ​глава киевского режима опубликовал фотоснимок, на котором запечатлён якобы на фоне въездной стелы в город. Путин назвал это изображение фейковым.





«Что стоять на пороге, заходи в дом», – сказал глава государства.