Путин высказался о готовности Киева к диалогу
Москва видит некие сигналы от Киева о готовности к диалогу по мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
Глава государства также подтвердил, что Москва со своей стороны готова к переговорам. По его словам, основой для них должны стать тезисы, которые были изложены МИД в 2024-м.
«Все-таки мы видим и чувствуем и знаем об определенных сигналах, в том числе и со стороны киевского режима, о том, что они готовы вести какой-то диалог», — сказал Путин.Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до её окончания. В этом году, как и в прошлом, расшифровкой обращений на прямую линию занимается нейросеть GigaChat. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, от россиян поступило порядка трёх миллионов вопросов.