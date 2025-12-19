Путин высказался о готовности Киева к диалогу

19 декабря 2025, 12:33

Путин: Россия видит некие сигналы от Украины о готовности к диалогу

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Москва видит некие сигналы от Киева о готовности к диалогу по мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.





Глава государства также подтвердил, что Москва со своей стороны готова к переговорам. По его словам, основой для них должны стать тезисы, которые были изложены МИД в 2024-м.

«Все-таки мы видим и чувствуем и знаем об определенных сигналах, в том числе и со стороны киевского режима, о том, что они готовы вести какой-то диалог», — сказал Путин.