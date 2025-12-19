Путин: стратегическая инициатива на фронте перешла в руки ВС РФ
Президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» прокомментировал текущую ситуацию на фронте. Он только что выслушал доклад начальника Генштаба.
Глава государства отметил, что ВС РФ успешно выбили противника с курской земли. Теперь стратегическая инициатива полностью перешла в руки российских вооружённых сил. По словам Путина, наши солдаты наступают по всей линии соприкосновения. Боевики отступают по всем направлениям.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до её окончания. В этом году, как и в прошлом, расшифровкой обращений на прямую линию занимается нейросеть GigaChat. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, от россиян поступило порядка трёх миллионов вопросов.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
