28 сентября 2026, 15:07

Jah Khalib (Фото: Instagram*@ jahkhalib)

Бахтияр Мамедов, более известный как Jah Khalib, — казахстанский исполнитель, чья карьера представляет собой смешение яркого музыкального таланта и громких общественных скандалов. Ещё пару лет назад он собирал стадионы в Москве и Санкт-Петербурге, а сегодня его имя в России редко упоминается без презрительной гримасы. 29 сентября рэперу исполняется 33 года. О том, как артист, певший о любви и Боге, променял успех в России на сомнительную славу «творческой Мекки» и почему теперь его концерты отменяют один за другим, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография и путь к славе Бахтияра Мамедова Личная жизнь Jah Khalib Скандалы и политика Как сейчас живет Jah Khalib



Биография и путь к славе Бахтияра Мамедова

Личная жизнь Jah Khalib

Jah Khalib (Фото: Instagram*@ jahkhalib)

Скандалы и политика

Jah Khalib (Фото: Instagram*@ jahkhalib)

«Я теперь не просто люблю вас, я восхищаюсь вами».

«Я постоянно в Киеве. Приезжаю сюда творить, вдохновляться. Мне нравится Украина, я испытываю очень теплые чувства к этой стране. Я жил в Москве до этого, и мне там было тяжело. Меня ничего не «перло», и жизнь как-то под откос пошла. Мы приехали в Киев, продолжили альбом делать, и здесь сразу все пошло. Я считаю Киев творческой Меккой».

Как сейчас живет Jah Khalib