Высказывался об изнасилованиях, пел о любви и называл Украину «творческой Меккой»: куда пропал и как сейчас живет рэпер Jah Khalib?
Бахтияр Мамедов, более известный как Jah Khalib, — казахстанский исполнитель, чья карьера представляет собой смешение яркого музыкального таланта и громких общественных скандалов. Ещё пару лет назад он собирал стадионы в Москве и Санкт-Петербурге, а сегодня его имя в России редко упоминается без презрительной гримасы. 29 сентября рэперу исполняется 33 года. О том, как артист, певший о любви и Боге, променял успех в России на сомнительную славу «творческой Мекки» и почему теперь его концерты отменяют один за другим, читайте в материале «Радио 1».
Биография и путь к славе Бахтияра МамедоваБахтияр Мамедов родился 29 сентября 1993 года в Алма-Ате в смешанной семье: его отец — азербайджанец, а мать — казашка из рода найманов. С детства увлекался музыкой, окончил музыкальную школу по классу саксофона, а позже — факультет музыкознания и менеджмента Казахской национальной консерватории имени Курмангазы.
Свой путь в музыке он начинал за пределами сцены, работая битмейкером и саунд-продюсером для ряда казахстанских рэперов. Свой сценический псевдоним он объясняет так: «Khalib — это выдуманное имя, а Jah (Джа) — имя Бога в растафарианстве». Широкая известность пришла к нему через социальные сети, где стали популярны его ранние треки. Первый крупный успех пришёл к нему в 2013 году, когда песня «Давай улетим далеко» вошла в ротацию радиостанций. Настоящим взрывом популярности стал альбом «Если чё, я Баха» (2016), который закрепил положение Jah Khalib как признанного артиста. В 2017 году он стал лауреатом премии «Муз-ТВ» в номинации «Прорыв года», а в 2018 получил свой первый «Золотой граммофон» за хит «Медина».
Личная жизнь Jah KhalibВ начале карьеры Бахтияр придерживался мнения, что отношения могут помешать его музыкальной деятельности, и предпочитал появляться на светских мероприятиях в сопровождении разных девушек. Его мировоззрение начало меняться после того, как он принял ислам в 2011 году — с этого момента он стал чаще говорить о желании создать семью и иметь детей.
Переломный момент наступил в 2020 году, когда Jah Khalib вступил в брак. Жена рэпера, известная как Мария, появилась в его жизни задолго до свадьбы. Их знакомство состоялось ещё в 2015 году, когда Мария присутствовала на одном из концертов Бахтияра в Одессе. Постепенно отношения перешли в стадию дружбы, и только спустя несколько лет возникли чувства, приведшие к официальному союзу.
Его избранница ради брака с артистом приняла ислам. Рэпер сознательно ограждает свою супругу от внимания публики: ее имя не разглашается, а его личные социальные сети не содержат фотографий. 2 мая 2022 года у пары родилась дочь, которую назвали Сафия. Это событие окончательно перевернуло жизнь артиста. В своем творчестве он стал больше обращаться к семейным ценностям. Например, альбом «Мудрец», вышедший в 2021 году, был посвящен его жене и семейной жизни.
В августе 2025 года сообщалось, что у пары родился второй ребёнок, и малышке потребовалась операция. Чтобы быть рядом с супругой в тяжелый момент, музыканту пришлось приостановить свой тур по Казахстану.
Скандалы и политикаПосле начала спецоперации рэпер, находившийся в Киеве, публично выразил поддержку Украине, написав в соцсетях:
«Я теперь не просто люблю вас, я восхищаюсь вами».В интервью Рамине Эсхакзай Jah Khalib признался, что Украина его вдохновляет больше, чем Россия:
«Я постоянно в Киеве. Приезжаю сюда творить, вдохновляться. Мне нравится Украина, я испытываю очень теплые чувства к этой стране. Я жил в Москве до этого, и мне там было тяжело. Меня ничего не «перло», и жизнь как-то под откос пошла. Мы приехали в Киев, продолжили альбом делать, и здесь сразу все пошло. Я считаю Киев творческой Меккой».В интервью Дмитрию Гордону** он также критически высказывался о Москве, называя город «фальшивым». Эта позиция привела к тому, что его запланированные концерты в Москве и Санкт-Петербурге в 2023 году были отменены после протестов общественности и обращения депутата Госдумы Яны Лантратовой.
Летом 2025 года рэпер вновь анонсировал выступления в Москве. Это вызвало новую волну критики. Общественник Сергей Зайцев назвал это кощунством, особенно учитывая, что один из концертов планировался напротив «Крокус Сити Холла» — места страшной трагедии. В итоге, по данным СМИ, эти концерты также были отменены в июне 2025 года.
Прославился Jah Khalib также скандальными высказываниями о женщинах. В 2022 году он участвовал в подкасте, где заявил, что 85% изнасилований происходят по вине жертвы, оказавшейся «не в том месте и не в той одежде». Слова артиста вызвали волну возмущения в обществе.
Как сейчас живет Jah KhalibСегодня Jah Khalib живёт в Алма-Ате, где, по его собственным словам, построил дом в азербайджанском стиле. Он периодически гастролирует по Европе, США и Канаде, но в России его выступления больше не ждут. Работа на европейскую публику не приносит артисту бывалых доходов. Там он поёт по большей части для российских эмигрантов, чем составляет конкуренцию релокантам из России.
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** Признан в РФ иностранным агентом, внесен в список террористов и экстремистов.