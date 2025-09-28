Слёзы за кадром, отношение к СВО и санкции Евросоюза: Марии Киселёвой 51 год. Как сейчас живет олимпийская чемпионка?
Мария Киселева — человек-легенда, чья жизнь напоминает яркий спектакль: путь от девочки, панически боявшейся воды, до трехкратной олимпийской чемпионки, а затем головокружительная карьера на телевидении, где она стала «главной стервой российского эфира». За этим глянцевым фасадом скрываются личные драмы, скандалы и сложный выбор. О том, как складывалась жизнь одной из самых узнаваемых и сильных женщин России, читайте в материале «Радио 1».
От страха воды до олимпийского золота
Мария родилась 28 сентября 1974 года в Куйбышеве (ныне Самара). В детстве она до истерики боялась воды и отказывалась заходить в море во время отпусков с родителями. В 10 лет мама записала ее в секцию синхронного плавания, чтобы просто побороть этот страх. Страх сменился одержимостью. Ежедневные тренировки занимали до 10 часов, из которых 7-8 она проводила в воде. Ее талант раскрылся под руководством Татьяны Данченко и Елены Полянская.
Переломным моментом стало создание дуэта с Ольгой Брусникиной. Вместе они стали непобедимыми. Трехкратные олимпийские чемпионки (Сидней-2000, Афины-2004), трехкратные чемпионки мира и девятикратные чемпионки Европы — их совместные победы навсегда вписаны в историю российского спорта. Был в карьере спортсменки и допинговый скандал. За два месяца до Олимпиады в Сиднее в допинг-пробе Киселевой нашли запрещенное вещество. Оно содержалось в пищевой добавке для похудения, рекомендованной врачом. К счастью, ее дисквалифицировали лишь на месяц, что не помешало ей поехать на Игры и завоевать золото.
Телевизионная карьера Марии Киселевой
Киселева, помимо спорта, стремилась к карьере в журналистике. В 1996 году она поступила на факультет журналистики МГУ и окончила его в 2002 году. После завершения обучения Мария стала востребованным специалистом в медиаиндустрии. Работая спортивным корреспондентом на НТВ, ее заметил продюсер Сергей Кордо, искавший ведущую для российской версии шоу «Слабое звено». Конкуренция была жесткой — на роль рассматривались Рената Литвинова и Полина Дашкова, но выбор пал на Киселеву.
Образ жесткой, язвительной ведущей с коронными фразами «Вы самое слабое звено, прощайте!» и «Чей интеллект находится на уровне плинтуса?» мгновенно сделал ее суперзвездой. Шоу имело колоссальные рейтинги с 2001 по 2005 год и было возрождено с ее участием в 2020-2023 годах. Парадоксально, но образ «железной леди» давался ей тяжело. Киселева не раз признавалась, что за кадром переживала за участников и даже плакала, если считала, что с кем-то поступили несправедливо.
Киселева также вела передачу «Гослото», шоу «Вместе с дельфинами», снималась в кино (самая известная роль — Варя Иволгина в сериале «Идиот» Владимира Бортко) и даже участвовала в шоу «Звезды на льду».
Личная жизнь
Со своим будущим мужем, мастером спорта по плаванию Владимиром Кирсановым, Мария познакомилась во время учебы в МГУ. Они поженились летом 2001 года, и в браке родились две дочери — Дарья (2005) и Александра (2010). Однако в декабре 2012 года, после 10 лет брака, семья распалась. Супруги не стали публично комментировать причины развода, сохранив эту историю в тайне. О новых отношениях Киселевой ничего не известно.
Сегодня старшая дочь Дарья, несмотря на спортивное прошлое матери, выбрала карьеру юриста и пробует себя в продюсировании. Младшая, Александра, серьезно занимается фигурным катанием и тренировалась в группе у Этери Тутберидзе.
Общественная деятельность и современные вызовы
После спорта и телевидения Мария Киселева нашла себя в политике и общественной работе, однако этот путь оказался сопряжен со скандалами и международными вызовами. С 2019 года Киселева является депутатом Московской городской думы от партии «Единая Россия» и была переизбрана в 2024 году. Она также была доверенным лицом президента Владимира Путина на выборах 2012 и 2018 годов.
Киселева открыто поддерживает спецоперацию на Украине, посещала Мариуполь и выступала за поддержку российских военных. В июне 2024 года это привело к тому, что Евросоюз ввел против нее персональные санкции. На это Мария ответила с гордостью: «Горжусь тем, что моя любовь к Родине теперь очевидна для мирового сообщества».
В настоящее время Киселева продолжает развивать спорт, руководя собственным «Центром по синхронному плаванию Марии Киселевой» и являясь президентом Федерации синхронного плавания города Москвы. В 2024 году она также запустила новое YouTube-шоу «Футбольный IQ».