Оправдала убийство Дарьи Дугиной и призвала выгонять россиян из Крыма: как Людмила Улицкая* привлекла внимание властей
Писательница и сценаристка Людмила Улицкая*, эмигрировавшая в Германию после начала спецоперации, вновь оказалась в центре скандала. Ее заявления вызвали серьезное возмущение, и теперь ей, вероятно, придется ответить за свои слова. 21 февраля ей исполняется 83 года. Подробнее о том, что произошло и как на это отреагировала общественность — в материале «Радио 1».
Биография Людмилы Улицкой*: происхождение и семьяЛюдмила Улицкая* не раз подчеркивала: интерес к слову и творчеству у нее — наследственный. По отцовской линии дед был автором двух книг, а в роду значился постановщик и литератор — сын Петра Гальперина. Мать писала стихи на идише.
Писательница родилась 21 февраля 1943 года в Башкирии, куда семью эвакуировали в начале войны. Детские годы прошли в Давлеканово. После окончания боевых действий семья вернулась в Москву.
Образование и научная карьераВ столице Улицкая* поступила в Московский государственный университет на биологический факультет, выбрав кафедру генетики. Мать Людмилы*, Марианна Борисовна Гинзбург, работала биохимиком в НИИ педиатрии, а отец, Евгений Яковлевич Улицкий, был доктором технических наук и автором трудов по механике и сельскому хозяйству.
После окончания МГУ Улицкая* устроилась в Институт общей генетики АН СССР. Однако уже через два года, в 1970-м, ее уволили «в добровольно-принудительном порядке» за чтение и распространение самиздата.
Переход к литературе и театруУвольнение стало поворотной точкой. Спустя десятилетие писательница заняла должность заведующей литературной частью в Еврейском музыкальном театре — благодаря поддержке подруги и знакомству с Юрием Шерлингом. В ее обязанности входили написание пьес, инсценировок и театральных рецензий.
Параллельно Улицкая* переводила стихи с монгольского языка — редкое направление для отечественной литературы. С конца 1980-х ее рассказы и повести начали публиковаться в сборниках.
Первые книги и международное признаниеДо широкой известности как прозаик Улицкая проявила себя в кино. Она написала сценарии к фильмам «Сестрички Либерти» и «Женщина для всех». Первой крупной публикацией стал сборник «Бедные родственники», изданный во Франции в 1993 году. Годом позже повесть «Сонечка» была признана во Франции лучшей переводной книгой года и удостоена премии Медичи. В Италии автор получила премию имени Джузеппе Ачерби.
В 1996 году вышел роман «Медея и ее дети», посвященный истории большой семьи, корни которой связаны с Крымом. Через год появилась повесть «Веселые похороны», которую позже экранизировали.
Ключевые произведения и премииУлицкая* стала первой женщиной — лауреатом премии «Русский Букер» за роман «Казус Кукоцкого». Позднее были опубликованы «Искренне ваш Шурик» и «Даниэль Штайн, переводчик». Последний принес писательнице премию «Большая книга».
В 2011 году вышел «Зеленый шатер», посвященный теме диссидентства. В 2015-м опубликован роман-притча «Лестница Якова», также отмеченный премией «Большая книга».
Во время самоизоляции в 2020 году была опубликована повесть «Чума», написанная еще в конце 1970-х в формате киносценария. Действие разворачивается в 1939 году на фоне угрозы эпидемии в Москве. Спустя десятилетия текст приобрел актуальность в контексте пандемии COVID-19.
Болезнь и личная жизнь Людмилы Улицкой*Улицкая* — из тех, кому удалось справиться с онкологическим заболеванием. К моменту постановки диагноза болезнь прогрессировала уже около трех лет. Операцию писательница перенесла в Израиле.
Особое впечатление на нее произвела система помощи онкологическим пациентам — от уровня медицины до продуманной психологической поддержки. Хирургическое лечение прошло успешно, и болезнь отступила. После возвращения в Россию Улицкая* продолжила наблюдение и восстановление.
В поисках семейного счасья Людмила Улицкая* трижды вступала в брак. Первым мужем стал Юрий Тайц — они поженились в студенческие годы. Ранний брак продлился недолго: несмотря на отсутствие серьезных конфликтов, супруги не смогли договориться о ролях в семье и разошлись.
Вторым супругом писательницы был доктор биологических наук, генетик Михаил Борисович Евгеньев. Вместе они прожили почти десять лет, в браке родились двое сыновей — Алексей и Петр. Со временем отношения изменились, и Улицкая* приняла решение о разводе.
Третьим избранником стал скульптор Андрей Красулин. Этот союз стал новым этапом в личной биографии писательницы.
Пранк Вована и ЛексусаЛюдмила Улицкая* стала очередной знаменитостью, попавшейся на телефонный розыгрыш пранкеров Вована и Лексуса. Ей позвонили от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака, и в ходе беседы писательница допустила резкие заявления.
В частности, она оскорбила добровольцев СВО, утверждая, что на фронт якобы отправляются лишь безработные россияне.
«Думаю, что это люди, которые не имеют работы. Не представляю себе человека, который по собственному желанию лично пойдет сегодня на какой бы то ни было конфликт, а тем более с Украиной», — высказалась женщина.
Скандальные заявления об убийстве Дарьи ДугинойАвтор книг «Лестница Якова» и «Казус Кукоцкого» публично оправдала убийство Дарьи Дугиной и попытку ликвидации Захара Прилепина, заявив, что Украина «имеет на это право».
Кроме того, писательница сообщила, что Захара Прилепина и вовсе не считает человеком.
«Он давно уже отрекся от этого звания человека», — сказала она.Кроме того, Улицкая* призналась, что перечисляет гонорары с продаж своих книг в России на Украину, хотя отметила высокий уровень коррупции в стране.
Людмила Улицкая* (фото: РИА Новости / Валерий Левитин)
Высказывания о Крыме: новое оскорбление россиянПисательница назвала себя «в некотором роде крымчанкой», однако жителей Крыма, переехавших туда после 2014 года, охарактеризовала как «асоциальных людей». Она также предположила, что в случае возвращения полуострова под контроль Украины необходимо «избавиться» от русских, которые там живут.
«Значит, ну что же? Придется, по-видимому, каким-то народам тоже двинуться по этому пути — по пути переселения, поиска дома и новых корней каких-то, но что с этим поделаешь?» — сказала Людмила*.Скандальные заявления Улицкой* о России звучат не впервые. Еще в 2018 году в эфире украинского телеканала она назвала жителей России «агрессивными, отсталыми и бескультурными».
Тогда же писательница утверждала, что Россия живет «в Средневековье» и ей потребуется минимум 150 лет, чтобы догнать Европу.
«Я уже не раз это говорила, нам очень повезло, потому что Альберту Швейцеру пришлось покупать билет, бросить Баха и ехать лечить грязных, диких, больных дикарей. Нам никуда не надо ехать — достаточно выйти из подъезда и вот мы уже в Африке», — высказалась писательница.Улицкая* упоминает Альберта Швейцера, немецкого философа и органиста, лауреата Нобелевской премии мира 1952 года. В 1920-х годах он принял решение оставить всё и переехать в Африку, чтобы восстанавливать разрушенные больницы.
Реакция властей: последствия для Улицкой*Высказывания Улицкой* вызвали возмущение в Госдуме. Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская потребовала разъяснить, на каком основании сценаристка носит звание почетного профессора Российского химико-технологического университета имени Менделеева. По ее мнению, Улицкую* можно лишить этого статуса без судебных разбирательств.
Депутат Виталий Милонов предложил радикальные меры — запретить писательнице въезд в Россию и прекратить издание ее произведений в стране. Политик также считает, что имущество Улицкой* следует направить на поддержку участников СВО, а самой сценаристке предложил изучать украинскую литературу.
«Удивительно, что среди российской интеллигенции так много персонажей, к которым максимально применим научный термин "паразит". Сидят на российских гонорарах, выступлениях, зарабатывают тут. Но они еще умудряются находить в себе внутреннее оправдание помогать врагам страны в том, чтобы погибло как можно больше наших парней! Если это не измена Родине, тогда что это?» — отметил Милонов в комментарии RT.
Виталий Милонов (фото: РИА Новости / Владимир Трефилов)
Принятый Госдумой «закон о негодяях» предусматривает наказание для лиц, ведущих антироссийскую деятельность. Он включает лишение почетных званий, конфискацию имущества, денежных средств и других активов. После своих заявлений Улицкая может попасть под действие этого закона.
Обращение в ФСБ и Следственный комитетМежрегиональное общественное движение «Зов народа» направило запрос в правоохранительные органы с требованием проверить Улицкую* на предмет оправдания терроризма и финансирования ВСУ.
Активисты также предложили внести писательницу в список экстремистов и террористов. Если это произойдет, возможность вернуться в Россию для нее будет окончательно закрыта.
В итоге писательницу включили в реестр иностранных агентов.
«1 марта 2024 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Л.Е. Улицкая*, И.А. Хржановский*», — говорится в сообщении.