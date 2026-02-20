Оправдала убийство Дарьи Дугиной и призвала выгонять россиян из Крыма: как Людмила Улицкая* привлекла внимание властей

20 февраля 2026, 11:47

Писательница и сценаристка Людмила Улицкая*, эмигрировавшая в Германию после начала спецоперации, вновь оказалась в центре скандала. Ее заявления вызвали серьезное возмущение, и теперь ей, вероятно, придется ответить за свои слова. 21 февраля ей исполняется 83 года. Подробнее о том, что произошло и как на это отреагировала общественность — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Людмилы Улицкой*: происхождение и семья Образование и научная карьера Переход к литературе и театру Первые книги и международное признание Ключевые произведения и премии Болезнь и личная жизнь Людмилы Улицкой* Пранк Вована и Лексуса Скандальные заявления об убийстве Дарьи Дугиной Высказывания о Крыме: новое оскорбление россиян Реакция властей: последствия для Улицкой* Обращение в ФСБ и Следственный комитет Людмила Улицкая* сейчас

Биография Людмилы Улицкой*: происхождение и семья

Образование и научная карьера

Переход к литературе и театру

Первые книги и международное признание

Ключевые произведения и премии

Болезнь и личная жизнь Людмилы Улицкой*

Пранк Вована и Лексуса

«Думаю, что это люди, которые не имеют работы. Не представляю себе человека, который по собственному желанию лично пойдет сегодня на какой бы то ни было конфликт, а тем более с Украиной», — высказалась женщина.

Скандальные заявления об убийстве Дарьи Дугиной

«Он давно уже отрекся от этого звания человека», — сказала она.

Высказывания о Крыме: новое оскорбление россиян

«Значит, ну что же? Придется, по-видимому, каким-то народам тоже двинуться по этому пути — по пути переселения, поиска дома и новых корней каких-то, но что с этим поделаешь?» — сказала Людмила*.

«Я уже не раз это говорила, нам очень повезло, потому что Альберту Швейцеру пришлось покупать билет, бросить Баха и ехать лечить грязных, диких, больных дикарей. Нам никуда не надо ехать — достаточно выйти из подъезда и вот мы уже в Африке», — высказалась писательница.

Реакция властей: последствия для Улицкой*

«Удивительно, что среди российской интеллигенции так много персонажей, к которым максимально применим научный термин "паразит". Сидят на российских гонорарах, выступлениях, зарабатывают тут. Но они еще умудряются находить в себе внутреннее оправдание помогать врагам страны в том, чтобы погибло как можно больше наших парней! Если это не измена Родине, тогда что это?» — отметил Милонов в комментарии RT.

Обращение в ФСБ и Следственный комитет

«1 марта 2024 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Л.Е. Улицкая*, И.А. Хржановский*», — говорится в сообщении.

Людмила Улицкая* сейчас