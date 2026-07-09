«Орлан-30» корректирует огонь, операторы БПЛА срывают снабжение ВСУ и уничтожают украинскую технику: последние новости СВО на 9 июля
Министерство обороны России сообщило сразу о нескольких эпизодах применения беспилотных систем на различных направлениях специальной военной операции. Также были нанесены удары по пунктам временной дислокации, позициям управления беспилотной авиацией, роботизированной технике и транспорту ВСУ, пресечены попытки доставки боеприпасов и материальных средств на передовую. Подробнее о ситуации на фронте читайте в материале «Радио 1».
Ночная атака беспилотников
В течение ночи с 20:00 мск 8 июля до 07:00 мск 9 июля российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской и Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.
Срыв снабжения подразделений ВСУ
Во время наблюдения за передовыми позициями операторы БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Восток» обнаружили попытку доставки материальных средств подразделениям ВСУ. Для транспортировки, как сообщается, использовались наземные роботизированные комплексы и тяжелые гексакоптеры типа «Баба-Яга».
После выявления целей их координаты были переданы расчетам ударных беспилотников. FPV-дроны нанесли удары по технике на маршрутах движения и в районах разгрузки. По данным Минобороны РФ, в результате были уничтожены наземные роботизированные комплексы, тяжелые гексакоптеры, перевозившие припасы к передовым позициям, а также роботизированный комплекс, оснащенный пулеметным вооружением. Управление разведывательными и ударными БПЛА осуществлялось с использованием отечественных средств связи по спутниковым и радиорелейным каналам.
«Орлан-30» скорректировал огонь
Операторы многофункционального беспилотного комплекса «Орлан-30» подразделения беспилотных систем артиллерийского полка группировки войск «Север» выявили укрытие военнослужащих ВСУ и скорректировали применение высокоточных корректируемых боеприпасов «Краснополь».
Во время разведки беспилотник обнаружил группу военнослужащих, прибывших на ротацию и выгружавших боеприпасы и продовольствие в нескольких домах. После этого было принято решение нанести удар. Расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» применил боеприпасы «Краснополь», поразив выявленные цели.
Как отмечается, устойчивая связь между расчетами обеспечивается штатными средствами, что позволяет наносить удары сразу после обнаружения целей. Объективный контроль местности транслируется на командные пункты в режиме реального времени с использованием оптоволоконного интернет-соединения и спутниковых каналов связи.
Удар по пункту временной дислокации ВСУ
Специалисты подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Харьковской области, который, по данным Минобороны РФ, располагался в одном из жилых домов населенного пункта.
Во время постоянной воздушной разведки были обнаружены военнослужащие, занявшие заброшенный дом. После дополнительной разведки и уточнения местонахождения был нанесен удар дронами-камикадзе. В ведомстве сообщили, что разрушение укрепленных позиций и пункта временной дислокации снизило возможности противника по удержанию этого участка.
Уничтожение пунктов управления беспилотниками
На Константиновском направлении разведывательные расчеты БПЛА «Южной» группировки войск обнаружили замаскированные пункты управления беспилотной авиацией ВСУ, оборудованные в частных домах населенного пункта Алексеево-Дружковка.
Согласно сообщению Минобороны РФ, позиции были выявлены по активности операторов беспилотников и замаскированным антеннам. После передачи координат расчеты ударных дронов 6-й мотострелковой дивизии и 136-й отдельной мотострелковой бригады атаковали обнаруженные объекты. Сообщается, что пункты управления были уничтожены вместе с находившимися там военнослужащими и оборудованием. По оценке ведомства, это осложнило применение разведывательных и ударных БПЛА ВСУ в районе Константиновки и соседних населенных пунктов.
Ликвидация транспорта на Краматорском направлении
Расчеты войск беспилотных систем 58-го отдельного батальона специального назначения «Южной» группировки войск продолжают наносить удары по автотранспорту, который, по данным Минобороны РФ, используется в интересах ВСУ в Краматорске.
В сообщении отмечается, что после освобождения Константиновки и дальнейшего продвижения подразделений «Южной» группировки войск в направлении Славянско-Краматорской агломерации операторы беспилотных систем ежедневно работают по целям в районах, которые ранее считались глубоким тылом противника.
Во время воздушной разведки были выявлены транспортные средства, применявшиеся для доставки личного состава и боеприпасов на передовые позиции. После подтверждения целей по ним нанесли удары расчеты FPV-дронов. Кроме того, в районе населенного пункта Дружковское был уничтожен пикап ВСУ.
По информации Минобороны РФ, удары операторов войск беспилотных систем сорвали доставку материальных средств и сократили возможности подразделений ВСУ по использованию части средств огневой поддержки на этом участке проведения специальной военной операции.