09 июля 2026, 08:49

Фото: iStock/Three Spots

Министерство обороны России сообщило сразу о нескольких эпизодах применения беспилотных систем на различных направлениях специальной военной операции. Также были нанесены удары по пунктам временной дислокации, позициям управления беспилотной авиацией, роботизированной технике и транспорту ВСУ, пресечены попытки доставки боеприпасов и материальных средств на передовую. Подробнее о ситуации на фронте читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ночная атака беспилотников Срыв снабжения подразделений ВСУ «Орлан-30» скорректировал огонь Удар по пункту временной дислокации ВСУ Уничтожение пунктов управления беспилотниками Ликвидация транспорта на Краматорском направлении

Ночная атака беспилотников

Срыв снабжения подразделений ВСУ

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

«Орлан-30» скорректировал огонь

Удар по пункту временной дислокации ВСУ

Фото: iStock/irontrybex

Уничтожение пунктов управления беспилотниками

Ликвидация транспорта на Краматорском направлении