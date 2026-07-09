На Ставрополье после ночной атаки БПЛА возник пожар на промобъекте

09 июля 2026, 05:53

Фото: iStock/Distortion Media

В Ставропольском крае в результате атаки беспилотников загорелся промышленный объект в хуторе Вязники. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Владимир Владимиров.





По его словам, в ночь на 9 июля силы ПВО отражали налёт украинских дронов в окрестностях Ставрополя. В краевом центре на улице Коломийцева упали фрагменты беспилотника. Однако разрушений и пострадавших нет. Сейчас на месте работают экстренные службы.



Помимо этого, в Шпаковском округе на территории промобъекта в хуторе Вязники возникло возгорание. Огнеборцы уже занимаются тушением пожара. Предварительно, угрозы для жизни и здоровья людей не существует, а риск распространения пламени на жилые строения отсутствует. В 05:48 (мск) Владимиров добавил, что в регионе официально отменяется беспилотная опасность.



Ранее стало известно, что российские штурмовые подразделения при поддержке танка захватили опорный пункт украинских сил, не понеся ни одной потери. Подробности читайте в материале «Радио 1».