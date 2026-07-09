Штурмовики «Центра» двое суток вели разведку у позиций ВСУ перед атакой
Командир штурмового взвода 228-го полка Дмитрий Макаревич рассказал, что бойцы группировки «Центр» перед штурмом укрепленного населенного пункта двое суток скрывались у забора в 15–20 метрах от патрулей ВСУ и вели наблюдение. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, группа заняла укрытие на подступах к поселку и оставалась там до подхода нескольких малых пехотных подразделений. За это время военные собирали сведения о действиях противника и готовили атаку. Макаревич уточнил, что к центральной части населенного пункта вел открытый участок длиной около 800 метров. Штурмовики сумели подойти к забору незаметно и накапливали силы рядом с украинскими позициями, несмотря на постоянное движение патрулей поблизости.
После сосредоточения подразделение вошло в поселок через центр. Как отметил командир взвода, противник ждал удара с флангов и со стороны въездов, поэтому наступление из глубины стало для него неожиданным. Затем бойцы начали развивать атаку в направлении флангов.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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