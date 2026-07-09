Штурмовики «Центра» двое суток вели разведку у позиций ВСУ перед атакой

09 июля 2026, 07:24

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Командир штурмового взвода 228-го полка Дмитрий Макаревич рассказал, что бойцы группировки «Центр» перед штурмом укрепленного населенного пункта двое суток скрывались у забора в 15–20 метрах от патрулей ВСУ и вели наблюдение. Об этом пишет РИА Новости.