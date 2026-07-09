Пленный рассказал о ночи в заброшенной школе после доставки в ТЦК

09 июля 2026, 07:50

Фото: iStock/alexkuehni

Пленный украинский военнослужащий Илья Лурин утверждает, что после задержания на улице полицейские привезли его в территориальный центр комплектования, а затем на ночь заперли в спортзале старой заброшенной школы. Об этом пишет РИА Новости.