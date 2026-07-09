Пленный рассказал о ночи в заброшенной школе после доставки в ТЦК
Пленный украинский военнослужащий Илья Лурин утверждает, что после задержания на улице полицейские привезли его в территориальный центр комплектования, а затем на ночь заперли в спортзале старой заброшенной школы. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Лурина, в ТЦК от него потребовали подписать документ о добровольном прибытии. Он отказался, после чего его посадили в автобус и увезли в пустующее здание. Внутри, как рассказал военнослужащий, на полу лежали матрасы, а в помещении держали и других мужчин, которых доставили туда после принудительной мобилизации.
Себя он назвал отдельным случаем. По его версии, полицейские сочли его склонным к побегу, поэтому закрыли одного. Там он провел ночь, а утром его снова отвезли в центр комплектования.
После возвращения, со слов пленного, сотрудники порвали его старые документы, выдали новые бланки и направили в местную больницу. Медкомиссию, как утверждает Лурин, оформили без задержек. Затем его вернули в ТЦК, выдали новый военный билет и отправили в воинскую часть.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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