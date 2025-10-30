Роспатент одобрил заявку на регистрацию товарного знака Visa в России
Роспатент одобрил заявку компании «Виза интернэшнл сервис ассосиэйшн» на регистрацию товарного знака Visa в России. Об этом сообщает ТАСС.
Заявка подана 10 сентября 2025 года, а регистрация охватывает несколько классов МКТУ, включая дистанционное банковское обслуживание, а также обслуживание по дебетовым и кредитным картам. Действие товарного знака в России продлится до 10 сентября 2034 года.
После начала боевых действий на Украине международные платежные системы Visa и Mastercard покинули российский рынок. Российские банки продлили срок действия существующих карт, но выпуск новых прекратился. В результате они перестали работать за границей, но продолжили функционировать внутри страны.
Регистрация знака Visa позволит компании официально закрепить права на бренд в России и формально возобновить его использование на внутреннем рынке при соблюдении законодательства РФ.
