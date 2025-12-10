Оскорбил россиян, уехал в Израиль и осудил СВО: как живет участник «Машины времени» Андрей Макаревич* и почему он 20 лет не общался с дочерью?
Андрей Вадимович Макаревич* — советский и российский музыкант, композитор, продюсер, телеведущий и актёр. Основатель рок-группы «Машина времени». После начала специальной военной операции в 2022 году он резко выступил с критикой российской власти и общества. О том, где он живет сейчас, почему его признали иноагентом и что известно о его внебрачных детях — в материале «Радио 1».
Биография Андрея Макаревича*: происхождение и детские годыАндрей Макаревич* родился 11 декабря 1953 года в Москве. Его отец, Вадим Григорьевич Макаревич, преподавал в МАРХИ, мать — Нина Марковна Макаревич — работала врачом-фтизиатром. Раннее детство музыканта прошло в коммунальной квартире на Волхонке, а затем семья получила отдельное жильё на Комсомольском проспекте, где позже появилась на свет его сестра Наталья.
С малых лет Макаревич* занимался музыкой: начал играть на фортепиано и поступил в музыкальную школу, но обучение не завершил. Позже окончил московскую спецшколу №19 с углублённым изучением английского языка.
Учёба в МАРХИ и начало творческого путиВ 1970 году Макаревич* стал студентом МАРХИ, однако в 1974-м его отчислили. Через год он восстановился на заочном отделении и совмещал обучение с работой архитектором в проектном институте «Гипротеатр». В 1977 году получил диплом художника-графика и архитектора, но уже в 1979-м окончательно ушёл из профессии, сосредоточившись на музыке.
Музыкальные интересы проявились у него рано: в 12 лет он увлёкся гитарой и начал писать собственные песни. В восьмом классе услышал композицию The Beatles «A Hard Day’s Night» и, по его словам, «осознал, что жил до сих пор неправильно». Позже он отмечал, что мировая популярность Beatles объясняется «особым отношением к мелодии».
Создание групп The Kids и «Машина времени»Первые шаги в музыке Макаревич* сделал, создав кавер-группу The Kids. В 1968 году коллектив дал первый концерт, исполняя музыку Beatles и Rolling Stones. Год спустя он вместе с одноклассниками основал группу Time Machines, которая в 1974 году получила новое название — «Машина времени».
На фестивале «Песни молодежи-76» в Таллине коллектив стал победителем. В 1979 году Союзконцерт подписал с группой контракт, после чего «Машина времени» получила официальный статус и начала активно гастролировать по стране. Первый альбом «В добрый час» вышел в 1986 году, предшествовала ему сольная пластинка Макаревича* «Варьете» (1985).
Сольная карьера и развитие музыкального стиляС начала 1980-х Макаревич* совмещал работу в группе с сольными акустическими концертами. В 1989 году «Мелодия» выпустила сборник «Песни под гитару», в начале 1990-х вышли альбомы «У ломбарда» и «Я рисую тебя» (1994), в который вошла посвящённая Булату Окуджаве композиция «Воды нашей реки». В 1998 году появился «Женский альбом» с ансамблем «Папоротник», куда включили раннюю песню «Это новый день».
С конца 1990-х музыкант начал отходить от бардовского жанра в сторону рока. В 2000 году вместе с ансамблем «Квартал» он представил альбом «Время напрокат», а в 2001-м вышло собрание «Лучшее». Параллельно появился проект «Оркестр креольского танго» с участием музыкантов из «Машины времени», «Квартала» и «Папоротника». Первый альбом коллектива «И т.д.» вышел в 2002 году, его звучание сочетало джаз, свинг, блюз, румбу и элементы шансона.
Работа с «Машиной времени»Несмотря на разнообразие проектов, Макаревич* продолжал активно работать в «Машине времени». В 2006 году группа записала альбом Time Machine на знаменитой студии Abbey Road. В 2009-м коллектив отправился в юбилейный тур по 40 городам России, завершив выступления концертом в СК «Олимпийский» в Москве. В 2013 году группа открыла страницу на iTunes и выпустила сингл «Крысы».
В дальнейшем появились альбомы «Вы» (2016), мини-альбом «То, что всегда с тобой» (2018) и пластинка «В метре» (2020), изданная также в deluxe-версии с комментариями Макаревича*.
Кинематографические и телевизионные проектыКарьера в кино у музыканта началась в 1981 году, когда он снялся в мюзикле Александра Стефановича «Душа». Затем исполнил главную роль в фильме «Начни сначала» (1985). В 1997 году отправился в кругосветное путешествие с Туром Хейердалом, результатом которого стал документальный фильм.
За свою карьеру он участвовал в более чем 30 художественных и документальных картинах, среди них:
- «Два часа с бардами» (1987);
- «Рок и фортуна» (1989);
- «Гений» (1991);
- «Сумасшедшая любовь» (1992);
- «Старые песни о главном» (1996, 1997);
- «День выборов» (2007);
- «О чем говорят мужчины» (2010);
- «Кино про Алексеева» (2014).
Помимо музыки и кино, с 1970 года Макаревич* активно занимался графикой. Его выставки проходили в России, Великобритании, Италии, Латвии и США. Он является автором 49 книг — сборников стихов, рассказов и автобиографических произведений.
Личная жизнь Андрея Макаревича*Первой супругой музыканта в 1976 году стала Елена Глазова — дочь политического обозревателя Игоря Фесуненко. Союз продлился около трёх лет, о причинах расставания неизвестно. Детей у пары не было.
В 1986 году Макаревич* женился на косметологе Алле Голубкиной, бывшей возлюбленной создателя группы «Воскресение» Алексея Романова. В 1987 году у пары родился сын Иван. Несмотря на ребёнка, брак быстро распался. Иван впоследствии стал актёром, музыкантом и композитором.
В 2003 году, в возрасте 50 лет, музыкант вступил в третий брак — с гримером Натальей Голубь. Этот союз продлился до 2010 года.
Гражданские отношения и внебрачные дети
В середине 1990-х ходили слухи о романе Макаревича* и радиоведущей Ксении Стриж. Однако девушка заявляла, что сплетни сильно преувеличены. Позже певец несколько лет состоял в гражданском браке с пресс-атташе группы Анной Рождественской, которая в 2000 году родила ему дочь Анну. Отношения также завершились.
Кроме того, у музыканта есть ещё одна дочь — Дана, живущая в Филадельфии. О её существовании он узнал спустя 20 лет после рождения.
«Я же не знал о ней ничего. Дана позвонила и все объяснила. Наверное, у девушки только теперь возникла потребность познакомиться со мной, а раньше она обходилась без этого, или в семье был другой мужчина, заменявший моей дочери отца», — рассуждал Макаревич*.
Роман с Марией Кац
По сообщениям прессы, Макаревич* длительное время жил с певицей Марией Кац, которую называли его гражданской женой. В 2014 году он приобрёл недвижимость в Нетании, предположительно вместе с ней, однако отношения не сложились.
Свадьба с Эйнат Кляйн и рождение сына
В 2019 году стало известно, что Макаревич* женился на Эйнат Кляйн. Пара познакомилась в Эфиопии, где Эйнат работала гидом. В 2022 году супруга родила сына Эйтана в Израиле, родители заранее планировали появление ребёнка на свет именно там.
В интервью Ксении Собчак в 2022 году музыкант заявил, что их переезд в Израиль был запланирован задолго до политических событий, а эмиграцию назвал временной. Однако сроки возможного возвращения в Россию не обозначил.
Почему Андрей Макаревич* уехал из РоссииПолитическая позиция музыканта формировалась задолго до событий 2022 года. Он критиковал руководство страны ещё в советское время, поддерживал изменения начала 1990-х, а затем долгое время сохранял лояльность к власти. Однако после начала СВО резко изменил риторику и стал выступать с критическими заявлениями в адрес российского общества и государства.
«Русский народ оказался гораздо более внушаем, чем я предполагал. Гораздо более невежественным, агрессивным, падким на то, что я считаю мерзостью», — заявил он.В 2022 году он уехал в Израиль, спустя год закрыл ИП, существовавшее 23 года. Его высказывания вызвали широкий общественный резонанс, а критики напомнили об успехе и больших гонорарах, которые он получал в России: по данным продюсера Сергея Дворцова, от 6 до 8 млн рублей за корпоратив.
«Вижу тявканье по поводу уехавших… Это Россия уехала от вас. Потому что Россия — они, а не вы», — писал музыкант.Вызывали реакцию и слова журналистов, включая Виталия Бородина, который утверждал, что музыкант владеет десятками объектов недвижимости. Макаревич* публично отрицал это, с иронией заявляя, что готов передать Бородину любой найденный объект.
Признание Андрея Макаревича* иноагентомПосле серии публичных заявлений Министерство юстиции включило Андрея Макаревича* в реестр иностранных агентов. Музыкант утверждал, что не получал финансирования из-за рубежа и не сотрудничал с иностранной разведкой.
К 2023 году он перестал активно комментировать российскую политику, а в публичном пространстве стал появляться значительно реже.
Андрей Макаревич* сегодняСегодня Макаревич* живёт в Израиле вместе с семьёй, продолжает делать музыку и занимается винным бизнесом. В мае 2025 года «Машина времени» выпустила мини-альбом «Пой со мной!», в котором сочетаются классический рок-грув и современные электронные элементы.
Летом 2025 года, на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном, музыкант публично опроверг фейки о том, что якобы сбежал в США или попал в иранский плен. В те же месяцы армия Израиля временно изъяла автомобиль Mitsubishi L200, зарегистрированный на его супругу Эйнат Кляйн, для нужд ЦАХАЛ. Согласно закону, техника должна быть возвращена после отмены чрезвычайного положения.
Несмотря на политические разногласия, Макаревич* признавался, что скучает по российской природе — грибным лесам, рекам и просторам. Однако возвращаться в страну он пока не собирается.