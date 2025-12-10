Гонорар группы «Тату» за один новогодний корпоратив составит 17,5 млн рублей

10 декабря 2025, 11:32

Солистки группы «Тату» Юлия Волкова и Елена Катина (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Воссоединившийся дуэт «Тату» готовится к выступлениям в новогодние праздники как в России, так и за рубежом. Согласно информации ивент-агентства, гонорар коллектива за один корпоратив составляет 17,5 миллиона рублей.