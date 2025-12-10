Гонорар группы «Тату» за один новогодний корпоратив составит 17,5 млн рублей
Воссоединившийся дуэт «Тату» готовится к выступлениям в новогодние праздники как в России, так и за рубежом. Согласно информации ивент-агентства, гонорар коллектива за один корпоратив составляет 17,5 миллиона рублей.
Как сообщает «Абзац», для комфортного проведения мероприятий исполнительницы требуют транспорт на любой иномарке не старше трёх лет, отдельную гримерную комнату с визажистом, на стол – сливки, по бутылке красного и белого вина, 24 банки светлого пива, водку Kaufmann, коньяк Hennesy X.O, закуску в виде бутербродов, фруктов и шоколада.
Летом дуэт воссоединился и начал активно гастролировать по миру. Концерт в Мексике был распродан всего за 10 минут. На двух зарубежных шоу группе удалось заработать свыше 70 миллионов рублей, а на российских выступлениях присутствовало более двух тысяч поклонников.
Читайте также: