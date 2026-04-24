Оставленная без крова 80-летняя мать, травля и угрозы: за что на Украине возненавидели Таисию Повалий и отобрали у неё всё до последнего
Когда-то Таисию Повалий любили на Украине так же, как в России. Но со временем она стала чужой у себя дома: поклонники остались по обе стороны границы, а вот государство, где она родилась, её отвергло — из-за позиции, принципиально не совпавшей с линией киевского руководства. Повалий не стала отмалчиваться и открыто говорила о том, что творится в стране, из-за чего на неё ополчились соотечественники. В итоге певица вынужденно покинула страну, перебравшись в Россию, где когда-то жила и работала, оставив там свои вещи и память о прошлом. О том, почему Киев отбирает у артистки последнее и как сегодня живёт певица на чужбине, расскажет «Радио 1».
Как у 80-летней матери певицы отняли дом за то, что дочь отказалась ненавидеть РоссиюНесколько дней назад появилась информация: Повалий лишилась своей недвижимости на Украине. По словам артистки, дом изъяли окончательно. Она долго и упорно пыталась его отстоять. Всё это время за домом присматривали посторонние люди, поддерживая его в надлежащем состоянии. Для певицы эта недвижимость имела особую ценность — она была приобретена её матерью. Семья не теряла надежды однажды вернуться в своё жилище после нормализации обстановки в стране. Однако власти лишили их последней связи с родными местами.
«Друзья, после отклоненных апелляций наш дом сегодня окончательно забрали в пользу государства и выгнали семью, ухаживавшую за ним! Дом забрали не у меня, а у пенсионерки, которая 80 лет прожила на Украине и собиралась вернуться! Ну что же! Так тому и быть! Спасибо за все!» — поделилась 61-летняя певица Таисия Повалий в своем личном блоге.Речь шла не просто о жилье, а о трёхэтажном доме под Киевом площадью под четыре с половиной сотни квадратных метров. До этого у Повалий уже изъяли семь участков земли, ещё один дом, внедорожник BMW X5 и авторские права на девять песен. Судебные разбирательства начались в октябре 2024 года. Тогда Высший антикоррупционный суд Украины постановил изъять собственность Повалий в пользу государства. Причина — обвинения в коллаборационизме. 2004 год стал переломным в жизни артистки. После того как разразился первый «Майдан», Повалий впервые увидела соотечественников с другой стороны.
Ещё недавно народы России и Украины считали себя братьями, а теперь протестующие с озлобленностью кричали о ненависти к соседней стране. Неоднократно в беседах с журналистами Повалий признавалась: её удивляло, что среди митингующих было много состоятельных знакомых. Каждый из них жаловался на тяжёлую жизнь при действующей власти. Любопытно, что расцвет украинской экономики пришёлся как раз на 2004 год: в ту пору активно отстраивались города, а зарплаты неуклонно росли. Парадокс, по мнению певицы, заключался в том, что именно на фоне этого благополучия и разразились протесты. И всего за несколько дней эти достижения оказались перечёркнуты. Повалий тогда не поддержала эти недовольства. В ответ общественность встретила артистку резкой критикой, а некоторые опустились до оскорблений.
«Началась абсолютная травля меня и моей семьи. Абсолютная травля. Телефон не замолкал. Звонили и говорили: "Сейчас придем к вам домой разбираться". Это было в 2004 году. У меня в комнате жила охрана на первом этаже», — призналась Таисия Повалий в интервью на YouTube-канале.
Коллеги требовали от Повалий покаяния и призывали вместе выйти на «Майдан». Сама певица называла эту ситуацию дикой и говорила, что ощущала себя как в фантастическом фильме. Поведение других артистов она объясняла тем, что им, вероятно, пообещали большие европейские зарплаты. Люди, по её мнению, просто поверили в обещания безбедной жизни в обмен на приход к власти прозападного политика.
«Людям не объяснили, что в любой стране мира надо работать, чтобы что-то заработать. Никто просто так денег давать не будет», — поделилась певица у себя в блоге.Положение исполнительницы оставалось крайне неустойчивым. Однако она продолжала жить на Украине и работать. При этом в адрес знаменитости постоянно звучали угрозы и критика. Повалий не раз повторяла в интервью: всё это время её не покидало чувство несправедливости по отношению к жителям Донбасса. Певица называла их настоящими тружениками, которые кормят страну. Таисии было искренне жаль простых украинцев, которых, как она считала, нагло обманули. В частности, по словам Повалий, третий тур президентских выборов 2004 года, принёсший победу Виктору Ющенко, прошёл с нарушениями. Тогда же второй кандидат на пост президента, Виктор Янукович, предложил Повалий стать его доверенным лицом. Певица согласилась без колебаний.
«Для меня было важно вернуть правду», — говорила Таисия Повалий в интервью Лилии Абрамовой.Как рассказывала солистка, её вызывали в прокуратуру из-за того, что артистка посещала Россию и бывала в Государственной думе. Уже в те годы официальный Киев взял курс на отдаление от соседнего государства, объявляя россиян врагами. Повалий была с этим категорически не согласна и всегда пропагандировала идею дружбы между народами. Местным властям это, конечно, не нравилось.
«Мы всем показывали, что мы за то, что Украина идет не тем путем, что мы должны дружить с Россией, но многие этого не понимали, не видели и не хотели видеть это. Люди жили в своем мире», — высказалась Таисия Повалий спецкору Марине Ханобиевой.
За что Таисия Повалий поддержала Януковича и почему не боится говорить об этом спустя годыНеожиданный поворот Повалий в сторону политики удивил многих. Артистка даже выдвигала свою кандидатуру в Верховную Раду. Спустя годы в интервью Абрамовой Повалий призналась: о том решении она нисколько не жалеет, называя его колоссальным опытом. Вот так, без тени сожаления, несмотря на угрозы, потерю имущества и травлю. По словам Таисии, главное — не бояться и уметь отвечать за свои поступки. Женщина объяснила, что поддержала Януковича из-за его работы на посту губернатора Донецкой области. Во время гастролей певица часто там бывала и видела, как край преобразился. Артистку поразили чистота и красота тех мест — неожиданный контраст со стереотипами о промышленном регионе. По утверждению Таисии Повалий, убедили её не лозунги, а конкретные дела. Именно это, а не обещания, стало главным аргументом в пользу поддержки политика.
Как украинские СМИ искажали факты и что заставило певицу жить в страхеМай 2014 года запомнился чудовищным событием — сожжением людей в одесском Доме профсоюзов. Для певицы Таисии Повалий этот кошмар стал не просто шоком, а страшным подтверждением того, куда завела страну смена власти. Ещё раньше она скептически относилась к восторженным крикам о «европейском рае» и антиправительственным протестам. Но теперь иллюзий не осталось совсем: к рычагам управления прорвались откровенные нацисты, для которых человеческая жизнь ничего не стоит. Ощущение дежавю, знакомое Повалий по прошлым годам, сменилось леденящим пониманием — на этот раз всё гораздо хуже, потому что на Украине началась настоящая гражданская бойня.
Кроме того, Повалий с самого начала обратила внимание на то, как сильно украинские телеканалы и СМИ искажают факты. По сути, в новостных выпусках зрителям внушали, что Донбасс якобы сам себя обстреливал.
«Все перекручивалось — это меня больше всего убивало. Во мне убивали веру, вообще правду в жизнь. Получается, что Донбасс сам себя обстреливал», — вспоминала Таисия Повалий в интервью.Вплоть до 2022 года певица с семьёй продолжала жить в Киеве. При этом она чувствовала себя совершенно беспомощной. Единственное, что давало ей надежду, — мысль о том, что когда-нибудь все трудности останутся позади. Она также испытывала постоянный страх за себя и близких — женщине поступали угрозы расправой. Исполнительница подозревала, что за ней могут следить. По мнению певицы, киевский режим никогда не скрывал, как обходится с «предателями». В качестве примера артистка приводит убийство журналиста Олеся Бузины, которого застрелили в упор. Журналист, как и сама Повалий, выступал за дружбу народов и отказывался называть Россию врагом — что и предопределило его трагическую судьбу.
Почему Повалий не считает себя предательницейКогда началась спецоперация, Повалий была в России на гастролях, а её мать — на Украине. Артистка очень волновалась за семью, но в то же время ощутила приближение больших перемен — и на этот раз позитивных. Певица пришла к выводу, что другого пути завершить войну в Донбассе просто нет.
«Если на той стороне не хотят мира, то мы сделаем всё, чтобы мир настал», — приводит слова знаменитости Lenta.ru.Повалий всегда повторяет: она по-прежнему любит родину, но только ту Украину, которая существовала до революции. Сегодня Повалий живёт в Подмосковье в окружении самых близких людей — её супруг Игорь Лихута и мама Нина Даниловна всегда рядом. А в 2026 году в жизни певицы намечается радостное событие: она впервые станет бабушкой. Единственный сын артистки Денис и его жена Светлана ждут появления первенца.