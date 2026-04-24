Айлиш показала детское фото и вспомнила свою фанатскую любовь к Биберу
Билли Айлиш поделилась в соцсетях трогательным признанием в адрес своего кумира и близкого друга — Джастина Бибера.
Поводом стал его недавний концерт на фестивале Coachella, где артист пригласил её на сцену и исполнил для неё один из своих хитов, вызвав сильные эмоции у публики и самой певицы.
После выступления Айлиш опубликовала в личных соцсетях архивное фото из подросткового возраста, на котором она находится в комнате, полностью украшенной постерами Бибера. Этим снимком она напомнила о том, что была его поклонницей с детства.
Также певица добавила видео, где танцует под одну из его песен, подчеркнув, насколько значимым для неё всегда был его творчество. Сейчас, по словам фанатов, их отношения можно назвать уже дружескими и тёплыми, что делает эту историю ещё более символичной.
