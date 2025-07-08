Осудила СВО, извинилась перед украинцами, лишилась домов в США за 70 млн: как теперь живет Диана Арбенина
В марте солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина продала свою недвижимость в США, стоимость которой превышает 850 тысяч долларов (около 76 миллионов рублей). Что заставило певицу избавиться от имущества и как она живет сейчас, расскажет «Радио 1».
Диана Арбенина: биографияДиана Арбенина (Кулаченко) родилась 8 июня 1974 года в Минской области. В детстве ее семья переехала на Крайний Север, где у нее появился младший брат Антон. В 1992 году она поступила в Магаданский пединститут, а затем перевелась в Санкт-Петербургский университет, который окончила в 1998 году. С музыкой Арбенина связала свою жизнь с 1993 года, когда познакомилась со Светланой Сургановой. Вместе они основали рок-группу «Ночные снайперы». После ухода Сургановой в 2002 году Диана осталась единственной солисткой коллектива.
Первый профессиональный альбом группы вышел в 1998 году и включал 35 композиций. Известность пришла к ним в начале 2000-х с выходом альбома «Рубеж» и хита «31-я весна». Группа активно выступала как в России, так и за границей, выпустив множество популярных песен. Фамилию Арбенина Диана получила от своего первого мужа — музыканта Константина Арбенина. Хотя брак был фиктивным, у нее есть двойняшки Артем и Марта, отец которых — американец с русскими корнями.
Продажа домов в СШААрбенина продала два дома в штате Джорджия, как сообщает издание Passion.ru. Один из них — двухэтажный дом на Тайби-Айленд, расположенный на побережье Атлантического океана, был куплен за 850 тысяч долларов. Информация о втором доме осталась неизвестной. По данным СМИ, в 2024 году недвижимость певицы перешла к компаниям Moby 014 Realty LLC и Twin 029 Realty LLC, владельцем которых является некий Александр Тарелкин.
Напомним, в 2022 году Арбенина открыто осудила специальную военную операцию. Тем не менее сейчас артистка продолжает жить и вести концертную деятельность в России, судя по ее социальным сетям.
Скандалы с Дианой АрбенинойСкандалы, связанные с Дианой Арбениной, в основном обусловлены ее политической позицией. В 2014 году во время концерта в Киеве певица произнесла со сцены:
«Дякую, мой любимый Киев! Хочу попросить прощения за всех своих российских коллег, которые до сих пор вас не поддержали! Я — с вашим народом, держитесь!».
Эти слова привели к отмене целого концертного тура по России. Арбенина позже пояснила, что ее высказывания не имели политического подтекста. В 2015 году группа выступила в Севастополе, что вызвало негативную реакцию и занесение солистки в базу скандального украинского сайта «Миротворец». В апреле 2022 года на одном из концертов Арбенина исполнила песню «Не молчи», что многие восприняли как критику действий российской власти. Это привело к массовым отменам ее выступлений по всей стране, а некоторые даже призвали проверить артистку по статье о дискредитации армии.
В 2023 году появились слухи о том, что Арбенина покинула Россию. Однако сама певица опровергла это, отметив:
«Знаете, я никогда не комментирую фейки, но, видимо, тем самым я развязала руки всем этим невнятным телеграм-каналам. Еще в апреле 2022 года я сказала, что никуда не уеду, я остаюсь в своей стране с моим народом, с моей культурой. Все, что происходит сейчас с моей страной, — это огромная трагедия. Я здесь живу и пою здесь. Я разделяю трагедию и ее рикошеты».Недавно активисты снова обратились к власти с просьбой отменить концерт Арбениной в Оренбурге, ссылаясь на ее негативное отношение к специальной военной операции.
Насмешка над фанаткой на концертеНа своих выступлениях Арбенина не всегда проявляет корректность. На одном из последних концертов она высмеяла внешний вид поклонницы, пришедшей на концерт «Ночных снайперов» в праздничном платье.
«Господи, какой лебедь!» — удивилась певица.Весь зал ожидаемо засмеялся.
«Если вы у нас сегодня собираетесь танцевать на сцене, то я прошу прощения. У нас все как бы не... сегодня не получится, честно. Надо было заранее как-то договориться. <…> Вы вообще всех нас сегодня затмили», — продолжала насмешку Арбенина.Все это время девушка, над которой потешались ее любимая певица и весь зал, стояла у сцены с подарком.