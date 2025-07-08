08 июля 2025, 08:51

Диана Арбенина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В марте солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина продала свою недвижимость в США, стоимость которой превышает 850 тысяч долларов (около 76 миллионов рублей). Что заставило певицу избавиться от имущества и как она живет сейчас, расскажет «Радио 1».





Содержание Диана Арбенина: биография Продажа домов в США Скандалы с Дианой Арбениной Насмешка над фанаткой на концерте

Диана Арбенина: биография

Продажа домов в США

Диана Арбенина (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Скандалы с Дианой Арбениной

«Дякую, мой любимый Киев! Хочу попросить прощения за всех своих российских коллег, которые до сих пор вас не поддержали! Я — с вашим народом, держитесь!».

«Знаете, я никогда не комментирую фейки, но, видимо, тем самым я развязала руки всем этим невнятным телеграм-каналам. Еще в апреле 2022 года я сказала, что никуда не уеду, я остаюсь в своей стране с моим народом, с моей культурой. Все, что происходит сейчас с моей страной, — это огромная трагедия. Я здесь живу и пою здесь. Я разделяю трагедию и ее рикошеты».

Диана Арбенина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)



Насмешка над фанаткой на концерте

«Господи, какой лебедь!» — удивилась певица.

«Если вы у нас сегодня собираетесь танцевать на сцене, то я прошу прощения. У нас все как бы не... сегодня не получится, честно. Надо было заранее как-то договориться. <…> Вы вообще всех нас сегодня затмили», — продолжала насмешку Арбенина.