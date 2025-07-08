«Я вообще думал, что у меня не будет детей»: Артем Ткаченко готовится стать отцом в четвертый раз
Актер Артем Ткаченко готовится стать отцом в четвертый раз
Звезда сериалов «Открытый брак» и «Вампиры средней полосы» Артем Ткаченко готовиться стать отцом в четвертый раз. Актер уже является отцом троих мальчиков и признался, что когда-то даже не думал о появлении ребенка.
В свои 43 года Артем заявляет, что с нетерпением ждет пополнения в семье. К тому же Ткаченко даже не верит в то, что судьба одарила его таким счастьем.
«Я вообще думал, что у меня не будет детей. Если уж быть откровенным, то до сих пор не осознаю в полной мере, что уже являюсь отцом трех мальчиков. И четвертый, кстати, тоже мальчик», — цитирует актера Starhit.
Артем признался, что не думает о перспективах ведь невозможно предугадать будущее. Именно поэтому он называет жизнь прекрасной и ей остается только наслаждаться. При этом Ткаченко переживает по любому поводу, связанному с беременностью супруги и появлением малыша на свет. Пусть актер и устает, но все равно чувствует себя счастливым.