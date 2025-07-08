«Это дискриминация»: Психолог объяснила, почему жертва голых фото Валя Карнавал получает хейт
Психолог объяснила, почему жертва голых фото Валя Карнавал получает хейт
Валя Карнавал попала в непростую ситуацию, ведь в спортивном клубе на Трубной площади ее сфотографировали в голом виде. После девушку начали шантажировать снимками, желая получить со звезды крупную сумму денег.
Как оказалось, Валя не получила должной поддержки от фанатов. Наоборот многие винят в случившемся именно Карнавал.
«А чего ты ожидала? Ты же популярная, должна опасаться всегда», «Зачем вообще в раздевалке ходить голой, когда каждый тебя может узнать», «Я считаю сама виновата! Нужно быть белее осторожной с твоей-то медийностью», — цитирует издание Woman.ru комментарий одного из хейтеров.
О сложившейся ситуации высказалась психолог Ксения Куклина. Как объяснила эксперт, такое явление называется виктимблеймингом, а именно обвинением жертвы.
«Если бы подобное произошло с ''примерной девочкой'', реакция могла бы быть иной. Но поскольку Валя ведет эпатажный образ жизни, многие считают, что ей ''нечего терять''. Это дискриминация по принципу ''нравственности'': мол, раз ведет себя ''вызывающе'', то и переживать не о чем», — заявила психолог.
Как объясняет Куклина, общество пытается выставить виноватой Валю и в таких случаях происходит нарушение личных границ. Эксперт отметила, что даже наличие откровенного блога Карнавал не должна лишаться права на приватность.
К тому же осуждение жертвы дает иллюзию контроля над ситуацией. Таким образом хейтя Валю люди подсознательно защищают себя.
В заключение Куклина сказала, что Карнавал ненавидят не за ее поступки, а за решение быть знаменитой.