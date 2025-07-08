«Это дискриминация»: Психолог объяснила, почему жертва голых фото Валя Карнавал получает хейт

08 июля 2025, 05:40

Психолог объяснила, почему жертва голых фото Валя Карнавал получает хейт

Валя Карнавал (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Валя Карнавал попала в непростую ситуацию, ведь в спортивном клубе на Трубной площади ее сфотографировали в голом виде. После девушку начали шантажировать снимками, желая получить со звезды крупную сумму денег.





Как оказалось, Валя не получила должной поддержки от фанатов. Наоборот многие винят в случившемся именно Карнавал.





«А чего ты ожидала? Ты же популярная, должна опасаться всегда», «Зачем вообще в раздевалке ходить голой, когда каждый тебя может узнать», «Я считаю сама виновата! Нужно быть белее осторожной с твоей-то медийностью», — цитирует издание Woman.ru комментарий одного из хейтеров.

«Если бы подобное произошло с ''примерной девочкой'', реакция могла бы быть иной. Но поскольку Валя ведет эпатажный образ жизни, многие считают, что ей ''нечего терять''. Это дискриминация по принципу ''нравственности'': мол, раз ведет себя ''вызывающе'', то и переживать не о чем», — заявила психолог.