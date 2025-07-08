«Вот научишься петь, тогда и приходи»: Филипп Киркоров опозорился во время своего поступления в ГИТИС

08 июля 2025, 02:40

Царикати: Филипп Киркоров опозорился во время своего поступления в ГИТИС

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Филипп Киркоров сейчас является одним из самых известных представителей российского шоу-бизнеса. У исполнителя миллионы фанатов, которые регулярно заполняют стадионы чтобы послушать знаменитые хиты. Как оказалось, Киркоров не всегда обладал хорошим голосов и в молодости ему сказали, что он не умеет петь.





Такими подробностями поделился заслуженный артист Феликс Царикати. По его словам, 16-летний Филипп в 1983 году при поступлении в ГИТИС исполнил арию Фигаро, за что и получил от экзаменационной группы.





«Не приходится покупать отвратительные лифчики»: Бьянка откровенно рассказала о самочувствии после уменьшения груди

«Тогда будущему королю поп-эстрады было 16 лет, как можно петь такое произведение в этом возрасте?! А я, 19-летний парень, уже будучи студентом института, понятно, что исполнил ее лучше. Педагог сказала Филиппу: "Вот научишься петь, как Феликс, тогда и приходи"», — рассказал Царикати в своем интервью для сайта «Страсти».