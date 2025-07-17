Осуждение ВС РФ, переезд в США, развод, модели и связь с ФСБ: как живет «Русский Шварценеггер» Александр Невский?
Александр Невский (Курицын), известный под псевдонимом «Русский Шварценеггер», стал знаменит благодаря своим ролям в фильмах «Московская жара» и «Красные пророчества». Подробнее о его жизненном пути, профессиональной деятельности и свежих новостях, связанных с ним, читайте в материале «Радио 1».
Александр НевскийАлександр Курицын, родившийся 17 июля 1971 года в Москве, первоначально привлек внимание как культурист, активно участвуя в различных конкурсах по бодибилдингу в России. Свою известность он укрепил благодаря книгам «Как стать Шварценеггером в России», «Кикбоксер» и «Качалка для детей». Начав свою кинокарьеру с эпизодической роли в фильме Эльдара Рязанова «Тихие омуты», Александр Невский вскоре оказался в центре внимания американских продюсеров, обещавших ему голливудские перспективы. Однако переезд в Голливуд в 1999 году обернулся разочарованием, поскольку контракт, заключенный с ним, оказался недействительным. Тем не менее, Невский остался в Америке и продолжил развивать свою кинематографическую деятельность.
Его фильмография включает такие картины, как «Форсаж да Винчи», «Московская жара» и «Разборка в Маниле». Вернувшись в Россию, он снялся в фильме «Максимальный удар», исполнив роль сотрудника ФСБ. Позже, в 2021 году, Невский вновь появился на экранах в проекте российско-американской совместной постановки «Красные пророчества».
Александр Невский про СВОНевский в октябре 2022 года осудил СВО и выразил сожаление, что боролся со стереотипами о «плохих русских» в Голливуде. Также он подверг критике действия Вооруженных сил России.
«Российские политики с телеэкранов призывают лишить мирных украинцев тепла и света. Я долго боролся в Голливуде со стереотипами о "плохих русских". Жуткая реальность доказывает: мне стоило тратить время иначе», — заявил он.
Чем занимается Александр НевскийАктер проживает в США, считая эту страну наиболее свободной и мощной в мировом масштабе. Он активно участвует в съемках голливудских фильмов. Так, в 2023 году зрители увидели сразу четыре киноленты с его участием. Среди них картина «Нападение на Рио-Браво». Сегодня Александр Невский выступает продюсером проектов «Геркулес: Начало» и «Меняя жизни». Во втором из указанных фильмов планируется задействовать российских актеров.
«В Калифорнии продолжает быть солнечно и великолепно, США продолжают быть самой свободной и самой сильной страной, а я продолжаю качать мышцы и снимать новые фильмы!» — написал Невский в соцсетях в апреле прошлого года.