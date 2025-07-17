17 июля 2025, 13:50

Александр Невский (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Александр Невский (Курицын), известный под псевдонимом «Русский Шварценеггер», стал знаменит благодаря своим ролям в фильмах «Московская жара» и «Красные пророчества». Подробнее о его жизненном пути, профессиональной деятельности и свежих новостях, связанных с ним, читайте в материале «Радио 1».





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Александр Невский

Фото: iStock/LeMusique



Александр Невский про СВО

«Российские политики с телеэкранов призывают лишить мирных украинцев тепла и света. Я долго боролся в Голливуде со стереотипами о "плохих русских". Жуткая реальность доказывает: мне стоило тратить время иначе», — заявил он.

Чем занимается Александр Невский

«В Калифорнии продолжает быть солнечно и великолепно, США продолжают быть самой свободной и самой сильной страной, а я продолжаю качать мышцы и снимать новые фильмы!» — написал Невский в соцсетях в апреле прошлого года.

Фото: iStock/SpVVK



Личная жизнь