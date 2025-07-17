Елена Ваенга высказалась о вокале Бузовой

17 июля 2025, 11:27

Елена Ваенга ( РИА Новости / Екатерина Чеснокова )

Певица Елена Ваенга в социальных сетях прокомментировала творчество Ольги Бузовой. По ее словам, у нее сложное отношение к Бузовой как к персонажу.