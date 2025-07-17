Елена Ваенга высказалась о вокале Бузовой
Певица Елена Ваенга в социальных сетях прокомментировала творчество Ольги Бузовой. По ее словам, у нее сложное отношение к Бузовой как к персонажу.
При этом она отметила, что не может судить о певице, как о человеке, так как лично ее не знает.
Девушка также добавила, что, по ее мнению, Бузова — «добрая девочка». Однако, коснувшись вокальных данных, Ваенга заявила, что Оля не попадает в ноты.
Напомним, врач рассказала, чем может обернуться заболевание Елены Ваенги.
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