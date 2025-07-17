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Елена Ваенга высказалась о вокале Бузовой

Елена Ваенга ( РИА Новости / Екатерина Чеснокова )

Певица Елена Ваенга в социальных сетях прокомментировала творчество Ольги Бузовой. По ее словам, у нее сложное отношение к Бузовой как к персонажу.



При этом она отметила, что не может судить о певице, как о человеке, так как лично ее не знает.

Девушка также добавила, что, по ее мнению, Бузова — «добрая девочка». Однако, коснувшись вокальных данных, Ваенга заявила, что Оля не попадает в ноты.

Напомним, врач рассказала, чем может обернуться заболевание Елены Ваенги.

Виктория Иванченко

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