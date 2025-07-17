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Татьяна Тарасова прибыла на прощание с Миттой в инвалидном кресле

Татьяна Тарасова (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прибыла на прощание с режиссером Александром Миттой в инвалидном кресле. Об этом пишет Telegram-канал Mash.



78-летняя Татьяна Анатольевна с трудом передвигается и говорит. Здоровье знаменитого тренера резко ухудшилось в конце 2024 года — из-за прогрессирующей хронической язвы желудка.




Гражданская панихида по режиссеру, народному артисту РФ Александру Митте началась в Центральном доме литераторов в Москве. 92-летний кинодеятель ушел из жизни в понедельник, 14 июля.

Екатерина Коршунова

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