Татьяна Тарасова прибыла на прощание с Миттой в инвалидном кресле
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прибыла на прощание с режиссером Александром Миттой в инвалидном кресле. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
78-летняя Татьяна Анатольевна с трудом передвигается и говорит. Здоровье знаменитого тренера резко ухудшилось в конце 2024 года — из-за прогрессирующей хронической язвы желудка.
Гражданская панихида по режиссеру, народному артисту РФ Александру Митте началась в Центральном доме литераторов в Москве. 92-летний кинодеятель ушел из жизни в понедельник, 14 июля.
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