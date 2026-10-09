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В Ростовской области за ночь уничтожили и подавили почти 20 БПЛА

Слюсарь: В Ростовской области за ночь уничтожили почти 20 украинских дронов
Фото: iStock/Olena Bartienieva

В ночь с 8 на 9 октября в Ростовской области уничтожили и подавили почти два десятка украинских беспилотников. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.



Он уточнил, что воздушную атаку отразили в восьми районах: Каменском, Кашарском, Мясниковском, Миллеровском, Верхнедонском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском. Сведений о пострадавших или разрушениях на земле в настоящий момент не поступало.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что ВСУ столкнулись огромными проблемами из-за критической нехватки бойцов. Подробности читайте здесь.

Мария Моисеева

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