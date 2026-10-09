В Ростовской области за ночь уничтожили и подавили почти 20 БПЛА

09 октября 2026, 07:06

Слюсарь: В Ростовской области за ночь уничтожили почти 20 украинских дронов

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В ночь с 8 на 9 октября в Ростовской области уничтожили и подавили почти два десятка украинских беспилотников. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.