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Мэр Киева назвал коррупцию в окружении Зеленского «ядом» для Украины

Кличко: Коррупция в окружении Владимира Зеленского является «ядом» для Украины
Фото: iStock/reflection_art

Коррупция в окружении Владимира Зеленского негативно влияет на обороноспособность Украины и её репутацию среди союзников. Об этом в интервью Bild заявил мэр Киева Виталий Кличко.



Комментируя положение дел при киевском режиме, он отметил, что коррупционные скандалы вызывают отрицательную реакцию у партнёров. По мнению Кличко, в сложное для Украины время подобные инциденты являются «ядом для страны и самого важного в ней». Он напомнил, что отношения с союзниками строятся на доверии, поэтому терять его нельзя.

Ранее Кличко призвал жителей Киева временно уехать из города из-за угрозы масштабного коммунального кризиса. Перед этим в столице Украины раздалось несколько взрывов, за которыми последовал крупный блэкаут.

Вчера в Китае заявили об эффективной тактике «двойных ударов» российской армии, которая толкает Киев к неизбежной корректировке внешнеполитического курса. Подробности читайте здесь.

Мария Моисеева

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