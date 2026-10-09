Мэр Киева назвал коррупцию в окружении Зеленского «ядом» для Украины
Коррупция в окружении Владимира Зеленского негативно влияет на обороноспособность Украины и её репутацию среди союзников. Об этом в интервью Bild заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Комментируя положение дел при киевском режиме, он отметил, что коррупционные скандалы вызывают отрицательную реакцию у партнёров. По мнению Кличко, в сложное для Украины время подобные инциденты являются «ядом для страны и самого важного в ней». Он напомнил, что отношения с союзниками строятся на доверии, поэтому терять его нельзя.
Ранее Кличко призвал жителей Киева временно уехать из города из-за угрозы масштабного коммунального кризиса. Перед этим в столице Украины раздалось несколько взрывов, за которыми последовал крупный блэкаут.
Вчера в Китае заявили об эффективной тактике «двойных ударов» российской армии, которая толкает Киев к неизбежной корректировке внешнеполитического курса. Подробности читайте здесь.
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