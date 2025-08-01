Освобождение Часов Яра, атака на детскую площадку в Васильевке, бои на Харьковском направлении: последние новости СВО
Российские войска продолжают активные наступательные действия на ряде ключевых направлений. Обстановка остаётся напряжённой по всей линии боевого соприкосновения. Подробнее о ситуации в зоне специальной военной операции расскажет «Радио 1».
Освобождение Часов Яра: стратегическая победа ВС РФМинобороны России подтвердило взятие под контроль населённого пункта Часов Яр. Бои за этот город продолжались более 16 месяцев. Населённый пункт имеет важное значение для последующего охвата крупных украинских узлов — Константиновки и Дружковки — с восточного направления.
Взятие Часов Яра также ослабляет оборонительные возможности ВСУ и создаёт предпосылки для развития наступления на донецком направлении.
Согласно обстановке, ВС РФ продолжают системное продвижение, несмотря на попытки украинской армии контратаковать и стягивать резервы. От юга Херсонщины до северных окраин Сумщины фиксируются интенсивные бои, в том числе на особо укреплённых участках.
Херсонское направление: атаки ВС РФ и угроза десанта ВСУНа Херсонском фронте российские подразделения нанесли удары по укреплённым районам ВСУ в Антоновке, вынудив украинские войска отступить.
Особое внимание уделяется району Очакова, где, по информации с мест, ВСУ готовят возможную десантную операцию на Тендровскую и Кинбурнскую косы. Это представлянт потенциальную угрозу для левобережья Днепра, где за сутки зафиксировано 58 артиллерийских обстрелов с украинской стороны. В ответ российские силы усилили оборону и нанесли удары по предполагаемым точкам переправы.
Запорожское направление: бои за Плавни, Степногорск и Малую ТокмачкуРоссийские штурмовые отряды ведут активные действия в районе Плавней и Степногорска, постепенно преодолевая укреплённые линии ВСУ.
В Малой Токмачке продолжается продвижение к центру села через минные поля и опорные пункты. На фоне военных действий зафиксирован удар по общежитию в Васильевке — пострадала детская площадка, ранены трое детей. Российская сторона расценивает инцидент как пример террористической атаки ВСУ на мирное население.
Угледарское направление: штурм и зачистка лесополосНа участке от Темировки до Искры российские силы ведут наступление по всей линии соприкосновения. Успешно зачищены лесополосы к югу от Темировки, что укрепило фланги.
В Камышевахе и Александрограде идут активные штурмы, применяются тяжёлая техника и авиация. В районе Искры продолжается зачистка укреплённых позиций ВСУ, фронт движется вперёд, несмотря на ожесточённое сопротивление.
Северское и Краснолиманское направленияВС РФ закрепились в Верхнекаменском. Позиционные бои фиксируются в районе Серебрянки. Краснолиманский фронт остается без значительных изменений.
В Торском продолжаются локальные столкновения — большая часть населённого пункта остаётся в «серой зоне». Эти направления выполняют функцию буферной зоны, сдерживая переброску резервов ВСУ на другие участки.
Купянский и Харьковский фронты: ликвидация логистики противникаНа Купянском направлении идут бои в районе Московки и Соболевки. Российские силы ведут штурм укреплений ВСУ. На Харьковском направлении активные боестолкновения происходят у Волчанска, Мелового, Зарубинки и Хатнего. Зафиксировано продвижение до 550 метров вглубь в лесных массивах.
ВС РФ продолжает наступление в районе Великого Бурлука в направлении села Хатнее. Несмотря на ожесточённое сопротивление противника, активно использующего тяжёлые БПЛА типа «Баба-Яга», подразделения продвинулись вперёд и закрепили успех. Кроме того, российские войска преодолели более 400 метров, ликвидировав все препятствия на пути. Разведка обнаружила и уничтожила украинские роботизированные комплексы снабжения и несколько миномётных расчётов противника.
Покровское направление: сражения за МирноградВ Удачном и Котлино продолжаются бои. Российские диверсионно-разведывательные группы проникли в центр Покровска, включая район железнодорожного вокзала. В Мирнограде оборона ВСУ ослаблена — «дорога жизни» через Родинское фактически перекрыта. Продолжается продвижение в сторону Доброполья.
Константиновское направление: штурмы Катериновки и ЩербиновкиВС РФ атакуют юго-западную окраину Катериновки и пытаются прорвать оборону в районе Щербиновки с использованием артиллерии и пехотных подразделений. На севере от Торецка продолжаются столкновения в Александро-Шультиино. За ВСУ сохраняются позиции в Червоном и Николаевке, откуда возможны контратаки.
Авиаудары и ПВО: удары по Украине, отражение атак ВСУРоссийские силы ПВО за ночь уничтожили 60 украинских БПЛА над регионами, включая один дрон, сбитый над Пензой, вызвавший пожар на заводе.
В Волгоградской области повреждена железнодорожная инфраструктура. В ответ ВКС России нанесли массированный комбинированный удар по военным объектам на территории восьми регионов Украины, включая Киев и аэропорт Жуляны.
Целями стали производства беспилотников, склады боеприпасов и транспортная логистика. Использовались модернизированные «Герани» на реактивной тяге, обладающие повышенной скоростью и пониженной уязвимостью к системам ПВО.