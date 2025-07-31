Три человека погибли из-за атаки ВСУ на автомобиль в Запорожской области
Три человека, включая 14-летнего подростка, погибли в Запорожской области в результате атаки ВСУ на гражданский автомобиль. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Отмечается, что украинские войска осуществили террористическую атаку по гражданскому автомобилю. В результате погибли две женщины 1984 и 1971 годов рождения и 14-летний сын одной из них. За рулём авто находился мужчина 1978 года рождения, который выжил, но получил серьёзные ранения.
Балицкий указал, что находится на постоянной связи с оперативными службами. Пострадавшему и семье погибших будет оказана вся необходимая помощь.
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