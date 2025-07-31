Три человека погибли из-за атаки ВСУ на автомобиль в Запорожской области

31 июля 2025, 21:14

Фото: Telegram @BalitskyEV

Три человека, включая 14-летнего подростка, погибли в Запорожской области в результате атаки ВСУ на гражданский автомобиль. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.