Российские силы ПВО уничтожили 60 беспилотников ВСУ ночью 1 августа

01 августа 2025, 07:35

Фото: iStock/e-crow

В ночь с 31 июля на 1 августа, в период с 23:30 четверга до 04:10 пятницы, российские силы ПВО уничтожили 60 украинских БПЛА над регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.