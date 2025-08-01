Российские силы ПВО уничтожили 60 беспилотников ВСУ ночью 1 августа
В ночь с 31 июля на 1 августа, в период с 23:30 четверга до 04:10 пятницы, российские силы ПВО уничтожили 60 украинских БПЛА над регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Согласно оперативным данным, наиболее массированной атаке подверглась Белгородская область, в воздушном пространстве которой был сбит 31 беспилотник ВСУ. Двенадцать вражеских дронов были нейтрализованы над Ростовской областью, пять — над Краснодарским краем, четыре — над акваторией Черного моря, три — над Воронежской областью, по два — над Липецкой и Тульской областями. Еще один был перехвачен над акваторией Азовского моря.
Вчера вечером губернатор Запорожской области в своем телеграм-канале сообщил, что в результате атаки ВСУ на гражданский автомобиль погибли три человека, один из которых – 14-летний подросток.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Главной целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
Читайте также: