На Западе рассказали об участи ВСУ на поле боя
Боевики ВСУ смирились с тем, что не могут удержать Красноармейск (Покровск) и потеряли всякую надежду.
Об этом в четверг, 31 июля, пишет издание The Daily Telegraph. Отмечено, что переход города под контроль ВС РФ украинские военнослужащие считают «вопросом времени».
Обозреватели подчеркнули, что моральных дух находящихся в Красноармейске ВСУ «очень низок», многие боевики «подали заявления о переводе в другие бригады».
Перед этим стало известно, что ВСУ забирают раненых из госпиталей, чтобы сформировать группы на севере Купянска в Харьковской области. В 2022 году Украина усилила обстрелы мирных граждан Донбасса. Власти тогда еще непризнанных Луганской и Донецкой народных республик обратились к Москве за помощью в отражении агрессии со стороны Киева. Российские власти приняли решение начать спецоперацию.
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