31 июля 2025, 22:46

The Daily Telegraph: ВСУ смирились с тем, что не могут удержать Красноармейск

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Боевики ВСУ смирились с тем, что не могут удержать Красноармейск (Покровск) и потеряли всякую надежду.