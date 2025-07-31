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На Западе рассказали об участи ВСУ на поле боя

The Daily Telegraph: ВСУ смирились с тем, что не могут удержать Красноармейск
Фото: istockphoto/Michele Ursi

Боевики ВСУ смирились с тем, что не могут удержать Красноармейск (Покровск) и потеряли всякую надежду.



Об этом в четверг, 31 июля, пишет издание The Daily Telegraph. Отмечено, что переход города под контроль ВС РФ украинские военнослужащие считают «вопросом времени».

Обозреватели подчеркнули, что моральных дух находящихся в Красноармейске ВСУ «очень низок», многие боевики «подали заявления о переводе в другие бригады».

Перед этим стало известно, что ВСУ забирают раненых из госпиталей, чтобы сформировать группы на севере Купянска в Харьковской области. В 2022 году Украина усилила обстрелы мирных граждан Донбасса. Власти тогда еще непризнанных Луганской и Донецкой народных республик обратились к Москве за помощью в отражении агрессии со стороны Киева. Российские власти приняли решение начать спецоперацию.

Никита Кротов

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